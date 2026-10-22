NASA ogłasza nowe szczegóły misji Artemis III. Są terminy

W skrócie NASA wyznaczyła firmom SpaceX i Blue Origin konkretne terminy dotyczące przygotowania lądowników księżycowych dla nadchodzącej misji Artemis III.

SpaceX do końca bieżącego roku ma zademonstrować odzyskanie obu stopni rakiety Starship, a w 2027 roku zintegrować systemy łączenia ze statkiem Orion.

NASA planuje przeprowadzenie misji Artemis III na trzeci kwartał 2027 roku, podczas której przetestowane zostaną systemy dokowania i lądowniki na orbicie.

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Misja Artemis III to kolejny i bardzo ważny etap przed planowanym na 2028 r. powrotem ludzi na Księżyc. Najpierw NASA chce przetestować różne rozwiązania na orbicie okołoziemskiej. Wcześniej w tym miesiącu agencja ujawniła nowe szczegóły.

NASA stawia SpaceX i Blue Origin terminy w związku z misją Artemis III

Artemis III to misja, która ma odbyć się już w przyszłym roku na orbicie okołoziemskiej. Agencja planuje ponownie przetestować kapsułę załogową Orion oraz lądowniki księżycowe, które przygotowują firmy SpaceX oraz Blue Origin.

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SpaceX ma przygotować specjalną wersję górnego stopnia rakiety Starship, który zostanie wykorzystany w roli lądownika księżycowego. NASA stawia wobec partnera pewne wymagania i chce, aby udało się to zrealizować jeszcze do końca br. Wśród nich jest odzyskanie obu stopni konstrukcji. Jak dobrze wiemy, SpaceX planuje to zademonstrować już w listopadzie, gdy odbędzie się 16. lot Starshipa.

Natomiast w pierwszym kwartale 2027 r. SpaceX powinno już zintegrować ze Starshipem systemy kontroli oraz łączenia ze statkiem Orion. W przyszłym roku wielka rakieta ma również polecieć po raz pierwszy ze stanowiska startowego na Florydzie.

Drugi lądownik księżycowy przygotowuje Blue Origin i jest to Blue Moon, który znajduje się już na testach w placówce NASA. Wybrane próby oraz testy mają zostać ukończone do końca 2026 r. W przyszłym roku odbędą się prace związane z integracją z wielką rakietą New Glenn.

Kiedy NASA planuje misję Artemis III?

NASA nadal wierzy, że misja Artemis III będzie mogła odbyć się jeszcze w trzecim kwartale 2027 r. Dokładnego terminu na razie nie ma, bo jest na to zbyt wcześnie.

W trakcie misji odbędzie się co najmniej kilka startów rakiet. Kapsuła Orion z załogą składającą się z czterech astronautów zostanie wystrzelona na pokładzie SLS. Lądowniki księżycowe wyślą na orbitę okołoziemską firmy SpaceX oraz Blue Origin. Następnie zostaną przetestowane różne systemy, w tym dokowania.

NASA nadal nie zmieniła terminu powrotu ludzi na Księżyc, co ma odbyć się wraz z misją Artemis IV. Tutaj harmonogram ciągle zakłada drugą połowę 2028 r.