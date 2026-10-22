NASA ogłasza nowe szczegóły misji Artemis III. Są terminy

W skrócie
- NASA wyznaczyła firmom SpaceX i Blue Origin konkretne terminy dotyczące przygotowania lądowników księżycowych dla nadchodzącej misji Artemis III.
- SpaceX do końca bieżącego roku ma zademonstrować odzyskanie obu stopni rakiety Starship, a w 2027 roku zintegrować systemy łączenia ze statkiem Orion.
- NASA planuje przeprowadzenie misji Artemis III na trzeci kwartał 2027 roku, podczas której przetestowane zostaną systemy dokowania i lądowniki na orbicie.
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Misja Artemis III to kolejny i bardzo ważny etap przed planowanym na 2028 r. powrotem ludzi na Księżyc. Najpierw NASA chce przetestować różne rozwiązania na orbicie okołoziemskiej. Wcześniej w tym miesiącu agencja ujawniła nowe szczegóły.
NASA stawia SpaceX i Blue Origin terminy w związku z misją Artemis III
Artemis III to misja, która ma odbyć się już w przyszłym roku na orbicie okołoziemskiej. Agencja planuje ponownie przetestować kapsułę załogową Orion oraz lądowniki księżycowe, które przygotowują firmy SpaceX oraz Blue Origin.
SpaceX ma przygotować specjalną wersję górnego stopnia rakiety Starship, który zostanie wykorzystany w roli lądownika księżycowego. NASA stawia wobec partnera pewne wymagania i chce, aby udało się to zrealizować jeszcze do końca br. Wśród nich jest odzyskanie obu stopni konstrukcji. Jak dobrze wiemy, SpaceX planuje to zademonstrować już w listopadzie, gdy odbędzie się 16. lot Starshipa.
Natomiast w pierwszym kwartale 2027 r. SpaceX powinno już zintegrować ze Starshipem systemy kontroli oraz łączenia ze statkiem Orion. W przyszłym roku wielka rakieta ma również polecieć po raz pierwszy ze stanowiska startowego na Florydzie.
Drugi lądownik księżycowy przygotowuje Blue Origin i jest to Blue Moon, który znajduje się już na testach w placówce NASA. Wybrane próby oraz testy mają zostać ukończone do końca 2026 r. W przyszłym roku odbędą się prace związane z integracją z wielką rakietą New Glenn.
Kiedy NASA planuje misję Artemis III?
NASA nadal wierzy, że misja Artemis III będzie mogła odbyć się jeszcze w trzecim kwartale 2027 r. Dokładnego terminu na razie nie ma, bo jest na to zbyt wcześnie.
W trakcie misji odbędzie się co najmniej kilka startów rakiet. Kapsuła Orion z załogą składającą się z czterech astronautów zostanie wystrzelona na pokładzie SLS. Lądowniki księżycowe wyślą na orbitę okołoziemską firmy SpaceX oraz Blue Origin. Następnie zostaną przetestowane różne systemy, w tym dokowania.
NASA nadal nie zmieniła terminu powrotu ludzi na Księżyc, co ma odbyć się wraz z misją Artemis IV. Tutaj harmonogram ciągle zakłada drugą połowę 2028 r.