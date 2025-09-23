NASA ogłosiła nową klasę astronautów i jest to pierwszy nabór od 2021 r. Agencja przedstawiła 10 kandydatów do korpusu, których wybrano spośród ponad 8 tys. zgłoszeń nadesłanych przez obywateli Stanów Zjednoczonych.

NASA ogłasza 10 kanadydatów na astronautów

NASA wyjaśnia, że 10 nowych kandydatów do korpusu astronautów wybrano w trakcie trudnego procesu rekrutacji. Nowa klasa obejmuje sześć kobiet oraz czterech mężczyzn i są to:

Ben Bailey - 38 lat

Lauren Edgar - 40 lat

Adam Fuhrmann - 35 lat

Cameron Jones - 35 lat

Yuri Kubo - 40 lat

Rebecca Lawler - 38 lat

Anna Menon - 39 lat

Imelda Muller - 34 lata

Erin Overcash - 34 lata

Katherine Spies - 43 lata

W styczniu nowi rekruci do korpusu astronautów NASA rozpoczną blisko dwuletnie szkolenie. Dopiero po jego ukończeniu otrzymają stosowane przydziały związane z misjami w kosmos.

Jestem zaszczycony, że mogę powitać w naszej agencji kolejne pokolenie amerykańskich odkrywców! Zgłosiło się ponad 8000 osób – naukowców, pilotów, inżynierów, marzycieli z każdego zakątka tego kraju. Dziesięciu mężczyzn i kobiet siedzących tu dzisiaj uosabia prawdę, że w Ameryce, niezależnie od tego, skąd się zaczyna, nie ma granic dla tego, co może osiągnąć zdeterminowany marzyciel – nawet w kosmosie

Nowi astronauci NASA polecą na Księżyc i być może na Marsa

Astronauci będą szkoleni m.in. pod kątem prowadzenia badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz do programu Artemis. NASA chce w nieodległej przyszłości zapewnić obecność ludzi na Księżycu i w ramach nowej kampanii planowane są misje załogowe na Srebrny Glob. Z czasem na jego powierzchni może powstać nawet stacja naukowa.

Na tym nie koniec, bo możliwe, że wśród 10 kandydatów na astronautów NASA znajdują się także pierwsi ludzie, którzy polecą na Marsa. Misja załogowa na Czerwoną Planetę może zostać zrealizowana w przyszłej dekadzie, choć oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach.

Po ukończeniu szkolenia nowi astronauci dołączą do korpusu podstawowego NASA, którzy biorą m.in. udział w misjach na Międzynarodową Stację Kosmiczną i w międzyczasie przygotowują się do przejścia na komercyjne stacje kosmiczne. Jedną z nich planuje zbudować Axiom Space, czyli firma odpowiedzialna za lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na ISS.

