NASA poszuka ukrytej jaskini na Księżycu. Zbuduje tam bazę?

W skrócie NASA wybrała projekt GIMLI, którego celem jest zbadanie księżycowego zagłębienia Marius Hill i poszukiwanie ukrytej pod powierzchnią jaskini lub tunelu lawowego.

Naukowcy podejrzewają, że zagłębienie odkryte w 2009 roku przez sondę Kaguya prowadzi do dużego podziemnego tunelu, co pozwoliłoby lepiej zrozumieć wulkanizm na Księżycu.

Naturalne jaskinie na Księżycu mogą w przyszłości posłużyć jako baza dla astronautów, zapewniając ochronę przed promieniowaniem kosmicznym i stabilne warunki temperaturowe.

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NASA stawia na Księżyc i ma bardzo ambitne plany. Wśród nich jest m.in. budowa stacji księżycowej Moon Base, która mogłaby powstać w przyszłej dekadzie. Najpierw jednak agencja musi lepiej zbadać Srebrny Glob i wybrała kolejne projekty, które mają to umożliwić.

NASA wybrała GIMLI i chce poszukać ukrytej jaskini na Księżycu

Amerykańska agencja chce zbadać jedną z jaskiń lub korytarzy, które mogą znajdować się na Księżycu. Jest to twór powstały prawdopodobnie w wyniku aktywności lawowej. W tym celu wybrano projekt o nazwie GIMLI (skrót od Geophysical Instruments for Marius Lunar pit Investigation), co może kojarzyć się z jedną z postaci z Władcy Pierścieni.

GIMLI jest jednym z trzech projektów wybranych przez NASA, których celem jest poszerzenie wiedzy o Księżycu. Głównie pod kątem budowy ewentualnej bazy.

"Dział naukowy NASA tworzy kompleksowy międzyplanetarny poradnik przetrwania. Chcemy mieć pewność, że badania naukowe na powierzchni Księżyca wyprzedzą działania załóg, dostarczając im kluczowych informacji, zasobów i środków bezpieczeństwa niezbędnych do przetrwania księżycowej nocy" - wyjaśnia Nicky Fox, zastępczyni administratora NASA ds. Dyrekcji Misji Naukowych.

NASA zbada księżycowe zagłębienie Marius Hill

Celem badań będzie miejsce o nazwie Marius Hill, które zostało odkryte w 2009 r. przez japońską sondę księżycową Kaguya. Na zdjęciach wygląda jak dziura na powierzchni, ale uczeni podejrzewają, że jest tam coś jeszcze.

Naukowcy uważają, że zagłębienie łączy się z podziemną jaskinią lub tunelem. Jakby tego było mało, to sugeruje się naprawdę duże rozmiary.

Potwierdzenie istnienia dużego tunelu lawowego pozwoliłoby nam zrozumieć mechanizmy wulkanizmu na Księżycu

Celem misji GIMLI będzie skanowanie tego terenu z powierzchni Księżyca. Dzięki wyspecjalizowanym instrumentom NASA będzie w stanie ustalić, co znajduje się w pobliżu zagłębienia.

Jaskinia na Księżycu będzie schronieniem dla astronautów

Księżyc to nie Ziemia i panują tam warunki, które będą bardzo trudne do przetrwania w przypadku planowania dłuższych misji. Skrajne temperatury czy duża ilość promieniowania sprawiają, że NASA musi poszukać odpowiedniego miejsca dla astronautów.

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Jaskinie czy podpowierzchniowe tunele nadają się do tego idealnie. Stanowią naturalną ochronę przed promieniowaniem kosmicznym. Ponadto zapewnią temperatury, który nie zmieniają się w zbyt dużym zakresie.