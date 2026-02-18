NASA wraca na Księżyc i kolejnym etapem na drodze do osiągnięcia tego celu jest misja Artemis 2. Będzie to pierwszy lot załogowy w okolice Srebrnego Globu od ponad 50 lat, który to jednak spotyka się z opóźnieniami. Dziś już wiemy, że nie odbędzie się w lutym. Agencja przygotowuje się do kluczowego testu rakiety SLS, który zostanie przeprowadzony w tym tygodniu.

Kluczowy test rakiety SLS zdecyduje o dalszych losach misji NASA

NASA przekazała, że w najbliższy czwartek (19 lutego) przeprowadzi ważny test rakiety SLS. Będzie to próba o nazwie Wet Dress Rehearsal (WDR), która będzie polegała na zatankowaniu konstrukcji aż 2,65 mln litrów paliwa w postaci ciekłego helu i utleniacza, którym jest ciekły tlen.

Będzie to proces podobny do tego, który poprzedzi start wielkiej rakiety. Zostanie ona więc zatankowana i następnie procedurze sprawdzającej podda się szczelność i systemy. SLS jednak nie poleci. NASA wstrzyma odliczanie do startu w czasie od 1,5 do 3 trzech minut do zapłonu silników. Potem sekwencja zostanie wznowiona i wstrzymana w czasie 33 sekund do T-0. Potem zegar zostanie cofnięty do 10 minut i odbędzie się drugie końcowe odliczanie do około T-33.

Udział w procedurze weźmie zespół startowy oraz ekipy wspierające z Centrum Kontroli Misji w Centrum Kosmicznym im. Johnsona w Houston i innych ośrodkach NASA. Tego typu działania pozwolą przygotować rakietę SLS na dzień startu. Kiedy rozpocznie się misja Artemis 2?

Kiedy start misji Artemis 2 na Księżyc?

NASA w wyniku problemów z SLS zidentyfikowanych podczas ostatniego testu WDR przeprowadzonego pod koniec stycznia musiała zrezygnować z lutowych terminów startu misji Artemis 2. Obecnie pod uwagę bierze się okienka w marcu.

Obecnie najwcześniejszym terminem rozważanym przez NASA jest 6 marca. Oczywiście wszystko będzie zależało od przebiegu prób SLS, które agencja przeprowadzi w tym tygodniu.

Artemis 2 to pierwszy lot załogowy w okolice Księżyca od ponad pół wieku. Czwórka astronautów poleci w kierunku Srebrnego Globu i cała misja ma potrwać około 10 dni. Do lądowania na powierzchni nie dojdzie. Kapsuła Orion "Integrity" okrąży Księżyc i następnie wróci na Ziemię.

