Załogowe misje kosmiczne na Księżyc już dziś są wielkim wyzwaniem i dostępne obecnie rozwiązania na pozwolą polecieć ludziom dalej, czyli na przykład na Marsa. NASA wie, że kluczową rolę odegra w przyszłości tankowanie statków kosmicznych na orbicie okołoziemskiej. Agencja szykuje się do startu nowej misji o nazwie LOXSAT.

Misja z satelitą LOXSAT to orbitalna "stacja paliw" NASA

NASA przekazała, że chce sprawdzić przyszłe możliwości z zakresu tankowania statków kosmicznych na orbicie okołoziemskiej. Zanim jednak dojdzie do takiego transferu, to agencja chce najpierw przetestować kluczowe technologie przechowywania i przesyłu superschłodzonego, kriogenicznego paliwa.

Tak powstała idea misji LOXSAT (Liquid Oxygen Flight Demonstration), której start ma odbyć się jeszcze latem br. NASA chce umieścić na orbicie okołoziemskiej specjalnego satelitę pełniącego funkcję magazynu paliwa. Misja ma potrwać co najmniej 9 miesięcy i w tym czasie agencja chce przeprowadzić testy 11 różnych komponentów całego systemu.

Zebrane w trakcie misji LOXSAT dane pozwolą agencji NASA na ocenę możliwości z zakresu potencjalnego wykorzystania technologii w przyszłości. Ponadto Amerykanie będą mogli wprowadzić usprawnienia w całym systemie, gdy te okażą się niezbędne.

Start misji powierzono firmie Rocket Lab. Satelita NASA zostanie wyniesiony w kosmos rakietą Electron z kosmodromu w Nowej Zelandii.

NASA szuka rozwiązań umożliwiających misję załogową na Marsa

NASA doskonale wie, że chcąc wysłać ludzi na Marsa, będzie musiała dokonać uzupełnienia paliwa statku na orbicie okołoziemskiej. Zdaje sobie z tego sprawę także SpaceX, które pracuje nad wielką rakietą Starship. Jej marsjański i księżycowy wariant również ma wymagać tankowania w kosmosie, ale do tej pory firma Muska nie przeprowadziła takiej próby.

Misja LOXSAT jest wspólnym przedsięwzięciem NASA z firmą Eta Space z Rockledge na Florydzie, która jest jednym z zewnętrznych partnerów wspierających różne cele kampanii księżycowej Artemis. Zarządzenie paliwami kriogenicznymi w kosmosie jest kluczowym elementem architektury.





