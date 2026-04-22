Space Launch System to wielka rakieta NASA, która odgrywa kluczową rolę w programie Artemis. Agencja chce wrócić z astronautami na Księżyc jeszcze w tej dekadzie. SLS jest jednak konstrukcją jednorazowego użytku i każda misja wymaga zbudowania nowej rakiety.

NASA transportuje główny stopień rakiety SLS na Florydę

Rakieta SLS poleciała w kosmos tylko dwa razy. Odbyło się to w ramach misji Artemis 1 i 2. NASA rozpoczęła już przygotowania do Artemis 3. W poniedziałek świat ujrzał wielki stopień Space Launch System, który wyłonił się z placówki Michoud Assembly Facility w Nowym Orleanie.

To rdzeń rakiety dla misji Artemis 3, którą NASA będzie składać w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy'ego. Wielki element SLS trafił na barkę Pegasus, która następnie przetransportuje go na Florydę. Następnie zostanie on przewieziony do budynku VAB, gdzie Space Launch System będzie składane w całość.

To kręgosłup misji Artemis 3. W miarę jak zmierza on na Florydę w celu ostatecznej integracji, jesteśmy o krok bliżej przetestowania kluczowych możliwości niezbędnych do lądowania Amerykanów na Księżycu

Celem misji Artemis 3 nie będzie Księżyc

Misja Artemis 3 będzie nieco inna względem pierwotnych założeń NASA. W jej ramach agencja chciała wylądować z astronautami na Księżycu, ale plany uległy zmianie. Agencja ma inne cele.

NASA zmodyfikowała harmonogram programu księżycowego. W ramach misji Artemis 3 rakieta SLS ponownie wyniesie w kosmos statek załogowy Orion z astronautami. Tym razem jednak nie poleci w kierunku Księżyca i pozostanie na orbicie okołoziemskiej. W trakcie misji zostaną przeprowadzone różne próby, w tym dokowania z lądownikami księżycowymi, nad którymi pracują SpaceX i Blue Origin.

Lot na Księżyc wraz z lądowaniem na powierzchni odbędzie się dopiero w ramach misji Artemis 4. NASA chce ją przeprowadzić w drugiej połowie 2028 r., ale ten termin może być trudny do osiągnięcia.

''Wydarzenia'': Nowy rozdział podboju kosmosu z Artemis 2. Czekano na to 58 lat Polsat News Polsat News