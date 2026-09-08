NASA rozszerza sieć Deep Space Network. Nowa antena na pustyni w Kalifornii

W skrócie NASA rozbudowała sieć komunikacyjną Deep Space Network, uruchamiając nową antenę Deep Space Station 23, która znajduje się na pustyni w Kalifornii.

Decyzja o powiększeniu infrastruktury wynika z rosnącego obciążenia systemu, przed którym inżynierowie ostrzegali agencję już w 2021 roku.

Modernizacja sieci ma kluczowe znaczenie dla obsługi misji robotycznych oraz nadchodzącego programu księżycowego Artemis, wymagającego wyższej przepustowości.

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NASA ma obecnie mnóstwo aktywnych misji kosmicznych. Niektóre ze statków są naprawdę daleko od Ziemi i komunikacja z nimi wymaga odpowiedniego systemu. Jest nim sieć Deep Space Network, którą agencja wykorzystuje od lat. Jej możliwości zaczęły maleć i zdecydowano się na rozbudowę.

Sieć Deep Space Network z nową anteną na pustyni w Kalifornii

NASA zmagała się z przeciążeniami Deep Space Network od kilku lat. Już w 2021 r. inżynierowie ostrzegali, że system będzie miał coraz większe problemy z obsłużeniem wszystkich misji w głębokim kosmosie. Dlatego zdecydowano się na jej rozbudowę.

Amerykańska agencja zdecydowała się na rozbudowę i w tym celu zbudowano nową antenę na pustyni w Kalifornii. Jest nią Deep Space Station 23 w kompleksie Goldstone w pobliżu Barstow.

Staramy się zwiększyć przepustowość i liczbę anten, ale nie jesteśmy w stanie sprostać obecnemu zapotrzebowaniu, więc misje powinny być mniej dostępne

NASA zaprojektowała Deep Space Network do różnych misji

Sieć Deep Space Network powstała kilkadziesiąt lat temu. Zaprojektowano ją z myślą o obsłudze zarówno misji robotycznych, jak i z udziałem astronautów. Oczywiście z priorytetem dla tych drugich.

To właśnie dzięki Deep Space Network można było śledzić historyczną misję Apollo 11 i lądowanie astronautów na Księżycu oraz słowa wypowiedziane przez Neila Armstronga. Początkowo NASA dla wczesnego programu kosmicznego miała trzy anteny w Nigerii, Singapurze i Kalifornii (w ramach umowy z wojskiem). DSN z większymi możliwościami utworzono w 1963 r.

NASA rozbudowuje sieć Deep Space Network z myślą o programie księżycowym Artemis, bo doskonale wie, że w celu jego odpowiedniej obsługi będzie potrzebować znacznie większych możliwości.

Warto dodać, że DSN odpowiada za komunikację z nawet bardzo odległymi statkami. Wśród nich są sondy kosmiczne Voyager, które znajdują się rekordowo daleko od Ziemi i jedna z nich wkrótce będzie dzień świetlny od nas.



