Kosmiczne Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta (w skrócie Swift) zostało wystrzelone w kosmos w 2004 r. Teleskop od lat działa i dostarcza dane naukowe, ale NASA ma z nim inny problem. Obserwatorium opada i agencja szykuje misję ratunkową, której celem jest zwiększenie orbity.

Misja NASA pozwoli uratować Kosmiczne Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta

NASA nawiązała współpracę z prywatną firmą Katalyst Space Technologies z Arizony, która opracowała specjalny statek ratunkowy o nazwie LINK. Przedsięwzięcie jest przełomowe, bo będzie pierwszą próbą przechwycenia satelity obsługiwanego przez amerykański rząd.

Kosmiczne Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta jest pod silnym wpływem ziemskiej atmosfery, która skutecznie wyhamowuje teleskop. To sprawia, że satelita opada i jeśli nie zostaną podjęte działania, to w końcu wpadnie w atmosferę, gdzie się spali i następnie jego szczątki spadną na powierzchnię.

Misja LINK ma temu zaradzić. Specjalny statek ratunkowy Katalyst Space Technologies ma wynieść Swifta na wyższą orbitę okołoziemską. Podobne manewry przeprowadza się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, co pozwala utrzymać ją na wysokości około 400 kilometrów nad powierzchnią Ziemi.

Misja ratunkowa LINK dla teleskopu Swift nie może się opóźnić

Ziemska atmosfera jest dynamiczna i ulega rozszerzeniu w trakcie zwiększonej aktywności Słońca, które weszło w maksimum cyklu w 2024 r. To miało wpływ na wyhamowywanie Swifta i prognozy związane z obserwatorium nie pozostawiają złudzeń. Brak działań może sprawić, że satelita już latem 2026 r. może wpaść w atmosferę Ziemi.

Stąd też misja LINK była przygotowywana na szybko i NASA przeznaczyła na ten cel 30 mln dolarów. Kontrakt powierzono Katalyst Space Technologies.

Te prognozy ewoluują w czasie, w oparciu o prognozy pogody kosmicznej i inne czynniki, takie jak aktualna wysokość i orientacja Swifta

Start misji ratunkowej LINK planowany jest na czerwiec. NASA obecnie opracowuje trasy przelotu, które pozwolą na skuteczne przechwycenie Swifta i wyniesienie go na wyższą orbitę.





