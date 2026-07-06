NASA rusza z przełomową misją kosmiczną. Takiej jeszcze nie było

Dawid Długosz

Dawid Długosz

LINK to przełomowa misja NASA we współpracy z prywatną firmą Katalyst Space. Celem przedsięwzięcia jest ratowanie teleskopu Swift, który opada i za kilka miesięcy może wpaść w ziemską atmosferę. Misja LINK ma pozwolić na wyniesie kosmicznego obserwatorium na wyższą orbitę, ale będzie to bardzo trudne zadanie.

Satelita Swift z dużymi panelami słonecznymi na orbicie Ziemi. Widoczna powierzchnia planety w tle.
NASA rusza z misją ratunkową dla teleskopu Swift. Udany start LINK.YouTube/NASA GoddardYouTube

W skrócie

  • NASA podjęła współpracę z firmą Katalyst Space w ramach misji LINK, której celem jest uratowanie opadającego teleskopu Swift przed spaleniem w atmosferze Ziemi.
  • Misja ratunkowa rozpoczęła się od udanego startu rakiety Pegasus XL, którą wyniósł w powietrze samolot Stargazer startujący z atolu Kwajalein.
  • Doświadczenie zdobyte podczas trwającej 10-12 tygodni procedury podnoszenia orbity Swifta może w przyszłości pomóc w ratowaniu Kosmicznego Teleskopu Hubble'a.
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Teleskop kosmiczny Swift (jego pełna nazwa to Neil Gehrels Swift Observatory) został wystrzelony w kosmos ponad dwie dekady temu i w ostatnim czasie zaczął coraz szybciej opadać. NASA musi ratować obserwatorium, bo w przeciwnym razie za kilka miesięcy wpadnie ono w atmosferę Ziemi. Ruszyła misja LINK, która jest przedsięwzięciem amerykańskiej agencji realizowanym we współpracy z prywatną firmą Katalyst Space.

Udany start misji ratunkowej LINK z wykorzystaniem samolotu

To nie był typowy start. Misja LINK została wystrzelona w kosmos w piątek z wykorzystaniem rakiety Pegasus XL firmy Northrop Grumman. Została ona podczepiona pod samolot o nazwie Stargazer, który wystartował z atolu Kwajalein na Wyspach Marshalla.

Samolot wzniósł się na wysokość około 40 tys. stóp (ponad 12 tys. metrów) i następnie upuścił rakietę. Po chwili doszło do zapłonu silników Pegasusa XL i następnie LINK został wyniesiony na orbitę okołoziemską.

Samolot pasażerski unoszący się nad pasem startowym z widocznymi kołami i światłami, wokół pył unoszony przez silniki, w tle pustynny krajobraz i wzgórza.
Start misji ratunkowej LINK odbył się z użyciem rakiety Pegasus XL podczepionej do samolotu Stargazer.Northrop Grummanmateriały prasowe

Start był wcześniej przekładany, ale w końcu doszedł do skutku i zakończył się sukcesem. Pierwszym zadaniem po wystrzeleniu było nawiązanie kontaktu z LINK. NASA twierdzi, że statek został uruchomiony i działa jak należy.

Przełomowa misja NASA pozwoli wynieść teleskop Swift na wyższą orbitę

Teleskop Swift ciągle opada i robi to coraz szybciej. NASA twierdzi, że proces uległ przyspieszeniu w wyniku wzmożonej aktywności Słońca, które jesienią 2024 r. weszło w maksimum 11-letniego cyklu. Górne partie atmosfery ziemskiej ulegające rozproszeniu zaczęły wyhamowywać obserwatorium. W konsekwencji jego wysokość się obniża.

Z informacji przekazanych przez NASA wynika, że niepodjęcie działań ratunkowych ostatecznie doprowadziłoby do utraty Swifta. Teleskop w ciągu kilku najbliższych miesięcy może wpaść w atmosferę i następnie ulegnie spaleniu.

Amerykańska agencja nawiązała współpracę z prywatną firmą Katalyst Space, która przygotowała statek ratunkowy Swift. W ciągu najbliższych tygodni zostaną sprawdzone jego wszystkie systemy. Następnie maszyna podczepi się pod teleskop i następnie spróbuje wynieść go na wyższą orbitę okołoziemską (maksymalnie około 600 kilometrów nad powierzchnią Ziemi), co pozwoli wydłużyć jego misję o około dekadę.

Proces wynoszenia teleskopu Swift na wyższą orbitę nie będzie prosty i trochę potrwa. NASA szacuje, że zajmie to około 10-12 tygodni. Obserwatorium wystrzelono w 2004 r. i celem jego misji jest badanie rozbłysków gamma.

NASA może wykorzystać doświadczenie do ratowania Kosmicznego Teleskopu Hubble'a

To pierwsza tego typu misja w historii NASA i zdobyte w ten sposób doświadczenie może zostać wykorzystane w przyszłości. Z podobnym problemem z czasem będzie borykać się Kosmiczny Teleskop Hubble'a.

Jedno z najdroższych obserwatoriów kosmicznych NASA również opada i chcąc je ratować, trzeba będzie wynieść je na wyższą orbitę. W przeszłości misje serwisowe były prowadzone z wykorzystaniem wahadłowców kosmicznych, ale dziś to już nie wchodzi w grę. Stąd też potrzeba opracowania innego rozwiązania.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz


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