NASA szykuje nowy teleskop kosmiczny. UVEX poszerzy granice astrofizyki

W skrócie Projekt Ultraviolet Explorer to nowy teleskop kosmiczny, który NASA opracowuje we współpracy z Kalifornijskim Instytutem Technologii, planowany do startu w 2031 roku.

Głównym celem misji UVEX jest stworzenie szczegółowych map całego nieba w zakresie ultrafioletu, co pomoże m.in. w badaniu zderzeń gwiazd neutronowych oraz wybuchów supernowych.

Teleskop zostanie wyposażony w nowoczesne sensory CMOS, które zwiększą czułość na promieniowanie UV i ułatwią naukowcom identyfikację małych galaktyk w pobliżu Drogi Mlecznej.

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NASA przygotowuje nowy teleskop kosmiczny, który pozwoli lepiej zbadać wszechświat. Projekt o nazwie Ultraviolet Explorer (UVEX) ma być gotowy do wystrzelenia w kosmos za kilka lat.

Teleskop kosmiczny UVEX uzyska mapę całego nieba w ultrafiolecie

Ultraviolet Explorer to teleskop kosmiczny, który NASA przygotowuje we współpracy z Kalifornijskim Instytutem Technologii (Caltech). Celem misji jest stworzenie szczegółowych map całego nieba w zakresie ultrafioletu.

Tego typu zakres pozwoli na dostrzeżenie m.in. gwałtownych zjawisk, jak zderzeń gwiazd neutronowych czy wybuchów supernowych. Ponadto NASA wierzy, że UVEX pozwoli odkryć więcej małych galaktyk w niezbyt dużej odległości od Drogi Mlecznej.

UVEX poszerzy podstawowe granice astrofizyki: od zrozumienia najmniejszych galaktyk po analizę skutków łączenia się gwiazd neutronowych i innych kosmicznych eksplozji

"Jako pierwsza od dwóch dekad znacząca misja kosmiczna w zakresie ultrafioletu, UVEX stanowi odważny krok naprzód w badaniu wszechświata w tym paśmie" - mówi rektor Caltech, Ray Jayawardhana.

Kiedy NASA rozpocznie misję Ultraviolet Explorer?

Nowy teleskop kosmiczny ma być gotowy za kilka lat. NASA wierzy, że Ultraviolet Explorer zostanie wystrzelony w kosmos w 2031 r. Koszt całego projektu szacuje się na 590 mln dolarów.

Teleskop kosmiczny UVEX otrzyma sensory opracowane w Caltech, oparte na technologii CMOS, co ma pozwolić uzyskać wielką przewagę w zakresie czułości na promieniowanie ultrafioletowe (UV). Będzie to kluczowe w szukaniu małych galaktyk w pobliżu Drogi Mlecznej.

"W świetle widzialnym bardzo trudno jest odróżnić te pobliskie galaktyki od odległych obiektów, które wyglądają podobnie. Promieniowanie UV znacznie ułatwi ich identyfikację" - dodaje Harrison.

UVEX uzupełni inni teleskopy, które pozwalają mapować całe niebo. Wśród nich wymienia się SPHEREx oraz Obserwatorium Very C. Rubin w Chile.