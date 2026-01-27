NASA szykuje się do lotu na Księżyc. Astronauci na kwarantannie
Artemis 2 to misja NASA, która jest historycznym powrotem ludzi na Księżyc. Astronauci po raz pierwsze polecą w kierunku Srebrnego Globu od ponad 50 lat. Lot może rozpocząć się już w pierwszej połowie lutego. Świadczy o tym skierowanie załogi Artemis 2 na kwarantannę, która zazwyczaj rozpoczyna się na około dwa tygodnie przed planowanym startem.
NASA szykuje się do historycznej misji, którą jest Artemis 2. W jej ramach astronauci po raz pierwszy od ponad pół wieku polecą w kierunku Księżyca. Załoga szykuje się do startu i została skierowana na obowiązkową kwarantannę.
Astronauci NASA z misji Artemis 2 na Księżyc w kwarantannie
Kwarantanna załogi misji Artemis 2 rozpoczęła się 23 stycznia w Houston. To obowiązkowy proces, który zazwyczaj jest inicjowany na około dwa tygodnie przed planowanym startem. To oznacza, że NASA rzeczywiście bierze pod uwagę lot mogący rozpocząć się jeszcze w pierwszym tygodniu lutego.
Ten okres, zwany programem stabilizacji stanu zdrowia, zazwyczaj rozpoczyna się około 14 dni przed startem. Rozpoczęcie kwarantanny pozwala zespołom zachować elastyczność, ponieważ pracują nad potencjalnymi możliwościami w okresie startu w lutym
Do kwarantanny została skierowana cała załoga misji Artemis 2. W jej skład wchodzi trzech astronautów NASA - Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch oraz przedstawiciel Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej Jeremy Hansen.
Warto dodać, że w czasie kwarantanny astronauci mogą spotykać się z bliskimi, ale z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Dotyczy to m.in. noszenia maseczek, zachowania dystansu czy unikania miejsc publicznych. Przy okazji załoga ma kontynuować działania szkoleniowe.
Kiedy astronauci NASA z misji Artemis 2 polecą na Księżyc?
NASA bierze pod uwagę różne okienka startowe. Pięć z nich przypada na pierwszą połowę przyszłego miesiąca w dniach 6-8 oraz 10-11 lutego. Jeśli kwarantanna będzie przebiegać bez zakłóceń, to na około sześć dni przed startem astronauci zostaną przetransportowani z Houston na Florydę do Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy'ego, skąd ma odbyć się start.
Niedawno NASA przetransportowała na stanowisko startowe wielką rakietę SLS, która zabierze astronautów w kosmos. Załoga poleci nową kapsułą Orion "Integrity", która zabierze ją w okolice Srebrnego Globu. Do lądowania na powierzchni nie dojdzie. Statek okrąży Księżyc i następnie wróci na Ziemię.
Artemis 2 ma potrwać około półtora tygodnia. Lot do Księżyca w jedną stronę zajmuje około czterech dni. Celem misji jest gruntowne sprawdzenie statku Orion, który ma transportować astronautów w kierunku Srebrnego Globu. Planowane na kolejne lata lądowania będą odbywać się z wykorzystaniem specjalnych lądowników, do których ma przesiadać się załoga.
2 lutego NASA planuje przeprowadzić test tankowania rakiety Space Launch System na stanowisku startowym. Od tej próby będą zależały dalsze losy misji Artemis 2.