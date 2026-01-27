NASA szykuje się do historycznej misji, którą jest Artemis 2. W jej ramach astronauci po raz pierwszy od ponad pół wieku polecą w kierunku Księżyca. Załoga szykuje się do startu i została skierowana na obowiązkową kwarantannę.

Astronauci NASA z misji Artemis 2 na Księżyc w kwarantannie

Kwarantanna załogi misji Artemis 2 rozpoczęła się 23 stycznia w Houston. To obowiązkowy proces, który zazwyczaj jest inicjowany na około dwa tygodnie przed planowanym startem. To oznacza, że NASA rzeczywiście bierze pod uwagę lot mogący rozpocząć się jeszcze w pierwszym tygodniu lutego.

Ten okres, zwany programem stabilizacji stanu zdrowia, zazwyczaj rozpoczyna się około 14 dni przed startem. Rozpoczęcie kwarantanny pozwala zespołom zachować elastyczność, ponieważ pracują nad potencjalnymi możliwościami w okresie startu w lutym

Do kwarantanny została skierowana cała załoga misji Artemis 2. W jej skład wchodzi trzech astronautów NASA - Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch oraz przedstawiciel Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej Jeremy Hansen.

Warto dodać, że w czasie kwarantanny astronauci mogą spotykać się z bliskimi, ale z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Dotyczy to m.in. noszenia maseczek, zachowania dystansu czy unikania miejsc publicznych. Przy okazji załoga ma kontynuować działania szkoleniowe.

Kiedy astronauci NASA z misji Artemis 2 polecą na Księżyc?

NASA bierze pod uwagę różne okienka startowe. Pięć z nich przypada na pierwszą połowę przyszłego miesiąca w dniach 6-8 oraz 10-11 lutego. Jeśli kwarantanna będzie przebiegać bez zakłóceń, to na około sześć dni przed startem astronauci zostaną przetransportowani z Houston na Florydę do Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy'ego, skąd ma odbyć się start.

Niedawno NASA przetransportowała na stanowisko startowe wielką rakietę SLS, która zabierze astronautów w kosmos. Załoga poleci nową kapsułą Orion "Integrity", która zabierze ją w okolice Srebrnego Globu. Do lądowania na powierzchni nie dojdzie. Statek okrąży Księżyc i następnie wróci na Ziemię.

Rakieta SLS, która zabierze astronautów NASA z misji Artemis 2 na Księżyc. NASA/X NASA

Artemis 2 ma potrwać około półtora tygodnia. Lot do Księżyca w jedną stronę zajmuje około czterech dni. Celem misji jest gruntowne sprawdzenie statku Orion, który ma transportować astronautów w kierunku Srebrnego Globu. Planowane na kolejne lata lądowania będą odbywać się z wykorzystaniem specjalnych lądowników, do których ma przesiadać się załoga.

2 lutego NASA planuje przeprowadzić test tankowania rakiety Space Launch System na stanowisku startowym. Od tej próby będą zależały dalsze losy misji Artemis 2.

Czy ludzie zamieszkają na Księżycu? Ciekawy pomysł Polaków Polsat News