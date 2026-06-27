W skrócie ERNEST to nowy łazik NASA testowany na Pustyni Kolorado, który podczas prób przejechał ponad 25 kilometrów z maksymalną prędkością 1 kilometra na godzinę.

W ramach testów ERNEST osiągnął większą prędkość niż obecne łaziki NASA, takie jak Perseverance i Curiosity, poruszając się po trudnym terenie szybciej niż dotychczasowe modele.

Nowy prototyp NASA może w przyszłości zostać wykorzystany podczas misji na Księżyc lub Marsa dzięki zastosowaniu rozwiązań umożliwiających pokonywanie przeszkód i autonomiczne podejmowanie decyzji.

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Roboty odgrywają coraz większą rolę w trakcie misji na obcych światach i tutaj dobrym przykładem jest nie tylko Księżyc, ale też Mars. Na powierzchni Czerwonej Planety przebywają obecnie dwa czynne łaziki NASA (Perseverance oraz Curiosity). Teraz agencja prowadzi intensywne testy kolejnego pojazdu, który jest ERNEST.

Łazik ERNEST testowany przez NASA na Pustyni Kolorado

ERNEST (skrót od Exploration Rover for Navigating Extreme Sloped Terrain) to nowy łazik prototypowy, który obecnie testowany jest przez NASA. Agencja pochwaliła się próbami, które przeprowadzono na Pustyni Kolorado. Te okazały się dużym sukcesem.

Maszyna w trakcie 37-godzinnego testu pokonała dystans bliski 26 kilometrom! Dla porównania, łazik Curiosity przebywa na Marsie od prawie 14 lat i do tej pory przejechał łącznie trasę krótszą od 40 kilometrów.

Ponadto ERNEST w trakcie testów był w stanie osiągać prędkość 1 kilometra na godzinę. Oczywiście, dla nas to niewiele, ale dla porównania Perseverance, który jest najszybszym łazikiem marsjańskim w historii NASA, "rozpędza się" na płaskim terenie do maksymalnie 160 metrów na godzinę. Nowy prototyp jest pod tym względem kilkukrotnie szybszy.

Łazik ERNEST mógłby polecieć na Księżyc lub Marsa

ERNEST to prototyp, gdzie NASA testuje różne rozwiązania. Te z czasem będą mogłyby zostać wykorzystane w trakcie przyszłych misji na Księżyc czy Marsa.

Tym pojazdem można by odbyć naukową podróż przez Księżyc lub Marsa. Dwa napędzane przeguby z przodu tworzą konstrukcję, która pozwala łazikowi poruszać się różnymi chodami, takimi jak wicie się, chodzenie na kółkach i pokonywanie przeszkód

ERNEST wyposażony jest w cztery skrętne koła, które umożliwiają jazdę w różnych kierunkach. Projekt sięga 2022 r. i od tego czasu NASA stworzyła już różne prototypy pojazdu, gdzie testowano dostępne rozwiązania. W najnowszej wersji łazika zaimplementowano system, który ulepsza "możliwości niezależnego podejmowania decyzji".

Celem nowego projektu NASA jest stworzenie nowych łazików na Księżyc czy Marsa, które będą w stanie pokonywać większe odległości w krótszym czasie. To ostatecznie pozwoli znacząco przyspieszyć różne badania.



