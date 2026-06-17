Supermasywna czarna dziura M87* to obiekt, o którym słyszało wielu. To pierwszy tego typu twór, który udało się uchwycić na zdjęciu. Obiegło ono świat w 2019 r. Teraz NASA udostępniła nowy obraz, na którym można zobaczyć ogromny dżet.

Dżet z supermasywnej czarnej dziury M87* na zdjęciu z sondy Chandra agencji NASA

NASA udostępniła nowy obraz przechwycony przez sondę rentgenowską Chandra. Obserwatorium zdołało uchwycić ogromny dżet wyrzucony przez supermasywną czarną dziurę z centrum galaktyki Messier 87.

Dżety wyrzucane przez supermasywną czarną dziurę M87* były fotografowane już wcześniej, ale w innych długościach fal. Były to m.in. światło widzialne czy podczerwień. Jednak obraz przechwycony przez sondę Chandra jest najdokładniejszym z nich.

Promienie rentgenowskie ujawniają dodatkowe szczegóły, których wcześniej nie było widać. Na przykład jest to złożony przepływ materii, który okazał się bardziej dynamicznym względem wcześniejszych obserwacji.

Widzieliśmy już zmiany w dżecie, ale nigdy z takim poziomem szczegółowości w promieniowaniu rentgenowskim. Struktury, które wcześniej wydawały się zlewać w całość, teraz można rozróżnić, co pozwala nam lepiej śledzić ewolucję dżetu na przestrzeni ponad dekady obserwacji

Uczeni nie mają złudzeń. Obserwacje dżetu M87* za pomocą obserwatorium Chandra stanowią ważny krok do celu, którym jest dokładniejsze zrozumienie tego typu zjawisk związanych z czarnymi dziurami.

Supermasywna czarna dziura z galaktyki Messier 87 jest ogromna

Galaktyka Messier 87 znajduje się około 55 mln lat świetlnych od nas. Znajdująca się tam supermasywna czarna dziura M87 jest ogromna. Jej masę szacuje się na około 6,5 mld mas Słońca. To ponad 100 razy więcej w porównaniu do Sagittariusa A* - czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej.

Badania nad tą czarną dziurą wykazały m.in. olbrzymią rotację. Osiąga ona 80 proc. teoretycznego limitu prędkości dla tego typu obiektów, który wyznacza ogólna teoria względności.

Ponadto obserwacje wykazały bardzo zmienne pole magnetyczne. Ma to wpływ na otaczający supermasywną czarną dziurę M87* dysk materii, który ulega ciągłym przemianom.





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