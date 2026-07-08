Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba został wystrzelony pod koniec 2021 r. Pierwsze zdjęcia naukowe udostępniono kilka miesięcy później. W lipcu 2026 r. obchodzimy czwartą rocznicę od tego wydarzenia. Z tej okazji NASA udostępniła jubileuszowy obraz.

Galaktyka Centaurus A uchwycona przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba

NASA z okazji czwartej rocznicy rozpoczęcia badań naukowych przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba udostępniła nowe zdjęcie. Tym razem jest to obraz, na którym uchwycono pobliską galaktykę. Jest nią Centaurus A w odległości zaledwie około 11 mln lat świetlnych od nas.

Na zdjęciu z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba można dostrzec wiele szczegółów. Wśród nich są liczne struktury gazów i pyłów, które stanowią surowiec do intensywnego formowania się nowych gwiazd. Widać także centralny i jasny obszar. To aktywne jądro galaktyki.

Pobliska galaktyka Centaurus A uchwycona przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. NASA, ESA, CSA, STScI; Image Processing: Alyssa Pagan (STScI), Joseph DePasquale (STScI), Macarena Garcia Marin (ESA Office at STScI) NASA

Centaurus A to galaktyka, która powstała ze zderzenia się dwóch obiektów tego typu. Do kosmicznej katastrofy doszło około dwóch miliardów lat temu i stąd liczne nieregularne kształty.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pozwoli pokonać kolejne granice

Galaktyka była badana przez różne obserwatoria już wcześniej. Wśród nich był Kosmiczny Teleskop Spitzera, którym próbowano obrazować obiekt w podczerwieni, ale brakowało mu "mocy" pozwalającej na rozróżnienie poszczególnych gwiazd czy mniejszych struktur.

Żaden pojedynczy teleskop nie opowiada całej historii. Odkrycia narastają z czasem, a nowe obserwatoria rozwijają fundamenty stworzone przez wcześniejsze misje. JWST stanowi jak dotąd największy krok naprzód, otwierając okno na długości fal i szczegóły, których wcześniej nie można było dostrzec

Kluczem do uzyskania szczegółowych widoków Centaurusa A były potężne instrumenty, w które wyposażono Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Były one w stanie przeniknąć przez grube warstwy gazu i pyłu znajdujące się w galaktyce.

Przy okazji JWST dostarczył cenne dane naukowe na temat centrum galaktyki, gdzie znajduje się supermasywna czarna dziura. Na przykład udało się zaobserwować szybko poruszający się zjonizowany gaz, który jest wypychany na zewnątrz czy cieplejszy wodór cząsteczkowy w zakrzywionym i rotującym dysku w okolicy serca Centaurusa A.



