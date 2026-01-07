NASA udostępniła nową panoramę z Marsa i trzeba przyznać, że widok uchwycony przez łazik Curiosity jest naprawdę fenomenalny. Tym razem mamy okazję zobaczyć rozciągający się krajobraz z góry, bo pojazd zrobił zdjęcie krateru Gale'a znajdując się na sporej wysokości.

Nowa panorama Marsa uchwycona przez łazik Curiosity

Łazik Curiosity wylądował w obszarze krateru Gale'a kilkanaście lat temu. Miało to miejsce w sierpniu 2012 r. Od kilku lat pojazd zdobywa kolejne tereny u podnóży wielkiej góry Mount Sharp, co jest bardzo trudnym zadaniem. NASA udostępniła nową panoramę, na której udało się uchwycić krajobraz ze sporej wysokości.

Zdjęcie widoczne niżej zostało zrobione w listopadzie 2025 r. z wykorzystaniem kamer nawigacyjnych Curiosity. W rzeczywistości jest to sklejka obrazów, które przechwycono w trakcie dwóch soli (dni marsjańskich). Następnie połączono je w całość oraz pokolorowano. W ten sposób udało się uzyskać jeden z najlepszych widoków Czerwonej Planety z powierzchni.

Panorama Marsa uchwycona przez łazik Curiosity agencji NASA w listopadzie. NASA/JPL-Caltech NASA

Zdjęcia, które łazik Curiosity zrobił w trakcie 4722. i 4723. soli misji, w rzeczywistości są czarno-białe. NASA nałożyła na nie odcienie niebieskiego oraz żółtego, aby lepiej uwidocznić zmieniające się warunki oświetleniowe w trakcie marsjańskiego dnia.

Dodanie kolorów do tego rodzaju połączonych obrazów pomaga wyróżnić różne detale w krajobrazie

Krawędź krateru Gale'a na zdjęciu widoczna jest daleko na horyzoncie. Pojazd na zdjęciu znajduje się około 40 kilometrów od niej.

Jeśli dobrze się przyjrzycie zdjęciu, to widać na nim nie tylko spektakularny krajobraz z Marsa. Można też dostrzec (po prawej stronie) cień rzucony przez pojazd NASA na powierzchnię. Ponadto fragment Curiosity widoczny na fotografii to jego tylna część.

Łazik NASA bada Marsa od ponad 13 lat

Curiosity to pojazd, którego misja miała być początkowo znacznie krótsza. Pojazd jednak spisał się na tyle dobrze i choć widać na nim ślady zużycia, tak jest w na tyle dobrej formie, że NASA postanowiła wydłużyć badania planety Mars z użyciem tego łazika.

Łazik przebył do tej pory na Marsie ponad 36 kilometrów. Oczywiście może się wydawać, że przez trzynaście lat to niewiele, ale w rzeczywistości pokonuje on dziennie niewielkie odległości i każdy przejazd wymaga ogromnej precyzji. Zwłaszcza od kilku lat, gdy zaczął piąć się do góry w obszarze Gediz Vallis u podnóży Mount Sharp. To bardzo trudny oraz kamienisty teren. NASA borykała się tu już z licznymi problemami, których rozwiązania nie były łatwe.

Pojazd w trakcie kilkunastoletniej misji dostarczył nam mnóstwo wskazówek związanych z Marsem, jego powierzchnią oraz historią. Bez Curiosity wiedza o Czerwonej Planecie byłaby znacznie mniejsza.

