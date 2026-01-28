Artemis 2 to pierwszy lot załogowy w kierunku Księżyca od ponad 50 lat, gdy zakończono program Apollo. Półtora tygodnia temu NASA przetransportowała na stanowisko startowe wielką rakietę SLS, która umożliwi wystrzelenie kapsuły Orion "Integrity" z astronautami w kosmos. Najpierw jednak Space Launch System musi przejść kluczowy test.

NASA przeprowadzi kluczowy test rakiety SLS dla misji Artemis 2

Amerykanie wcześniej zapowiadali, że kluczowy test rakiety SLS dla misji Artemis 2 odbędzie się najpóźniej do 2 lutego. Teraz poinformowano o zmianie planów. Ogromna konstrukcja zostanie poddana ważnej próbie jeszcze w tym tygodniu. Już w ten weekend, bo planowanym terminem jest sobota 31 stycznia.

Wspomniany kluczowy test rakiety Space Launch System polega na zatankowaniu zbiorników paliwem. Następnie zostanie sprawdzona szczelność oraz poszczególne systemy. Proces będzie zbliżony do tego, który nastąpi w dniu startu.

Inżynierowie realizują zaplanowane działania na platformie startowej zgodnie z planem lub z wyprzedzeniem i przygotowują się do przeprowadzenia próby generalnej przed symulowanym startem

SLS zostanie zatankowany blisko tysiącem ton paliwa. Waga całej konstrukcji wzrośnie do około 2,6 tys. ton. Symulacja będzie zbliżona do warunków startowych, włącznie z odliczaniem, ale proces zostanie przerwany. Następnie zostanie poddany ocenie.

Astronauci NASA polecą w kierunku Księżyca w lutym

Pierwsze okienko startowe dla misji Artemis 2 przypada już 6 lutego. Na razie nie wiadomo, czy właśnie tego dnia odbędzie się start i astronauci NASA polecą w kosmos. Agencja ma jeszcze kilka terminów zapasowych przypadających na pierwszą połowę lutego. Późniejsze są już w marcu.

NASA chce mieć pewność, że Space Launch System nie zawiedzie i astronauci w statku Orion dotrą bezpiecznie na orbitę okołoziemską. Następnie rozpocznie się etap przygotowań do lotu w kierunku Księżyca, co potrwa około czterech dni. Załoga okrąży Srebrny Glob i następnie wróci na Ziemię. Do lądowania na powierzchni nie dojdzie. Cała misja ma potrwać około 10 dni.

