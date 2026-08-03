NASA wysyła dwie sondy na Księżyc. Przetestuje złożone "orbity trzech ciał"

W skrócie NASA planuje misję CAPSTONE 02, w ramach której wyśle na Księżyc dwie sondy, aby przetestować złożone orbity trzech ciał w pobliżu Srebrnego Globu.

Misja CAPSTONE 02 wystartuje w 2027 roku, a za budowę sond odpowiada firma Terran Orbital Systems, Inc., przy wsparciu naziemnych teleskopów.

Testy mają pomóc w zrozumieniu grawitacji i udoskonaleniu systemów nawigacji, co jest kluczowe dla przyszłych lądowań załogowych w ramach programu Artemis.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

NASA wiąże ze Srebrnym Globem ogromne plany. W przygotowaniu są kolejne misje w ramach kampanii Artemis, która umożliwi powrót ludzi na Księżyc. Agencja myśli nawet o stałej bazie Moon Base. Tymczasem w przyszłym roku startuje inna misja, która pozwoli przetestować złożone "orbity trzech ciał".

NASA wyśle na Księżyc statek kosmiczny CAPSTONE 02

NASA przygotowuje się do kolejnej misji na Księżyc, która będzie bardzo ważnym etapem pod kątem przyszłych lotów w kierunku Srebrnego Globu. Przedsięwzięcie nazwano CAPSTONE 02.

W ramach CAPSTONE 02 NASA wyśle w kierunku Księżyca dwie nowe sondy kosmiczne. Następnie obie będą manewrować blisko siebie. Dane zebrane przez taką formację pozwolą lepiej zrozumieć warunki grawitacyjne występujące w pobliżu Srebrnego Globu.

CAPSTONE 02 kładzie podwaliny pod infrastrukturę księżycową i usługi komercyjne, które wspierają Artemis, Bazę Księżycową i przyszłe misje w głęboki kosmos

Okolice Księżyca znajdują się nie tylko pod silnym wpływem grawitacyjnym Ziemi, ale też Słońca. Orbitujące tam statki muszą więc poruszać się po orbitach trójciałowych.

NASA w ramach nowej misji na Księżyc przetestuje też inne rozwiązania

Głównym celem misji sond kosmicznych CAPSTONE 02 jest lepsze zrozumienie wspomnianych warunków grawitacyjnych. Na tym jednak nie koniec. NASA przy okazji planuje przetestować nowe systemy komunikacji oraz nawigacji, które będą niezbędne z myślą o dalszej eksploracji Srebrnego Globu.

Ta misja stanowi ważny krok w rozwoju możliwości okołoksiężycowych

Start misji CAPSTONE 02 planowany jest na 2027 r. Budowę obu sond kosmicznych powierzono Terran Orbital Systems, Inc. Przedsięwzięcie będzie wspomagane przez teleskopy naziemne. Amerykanie wierzą, że zebrane dane pozwolą w przyszłości skuteczniej wylądować lądownikiem z astronautami na powierzchni w ramach misji Artemis.

"Transport załogi na powierzchnię Księżyca z orbity okołoksiężycowej zależy od wiedzy o tym, jak dobrze systemy nawigacyjne będą działać podczas tych operacji. Ponieważ tych warunków nie da się w pełni odtworzyć na Ziemi, muszą zostać przetestowane w kosmosie" - dodaje NASA w opisie misji CAPSTONE 02.

Warto dodać, że pierwsza misja CAPSTONE została wystrzelona w 2022 r. i działała cztery lata. Przedsięwzięcie zakończono w czerwcu 2026 r.



