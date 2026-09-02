NASA wznawia badania obserwatorium Swifta. Po nieudanej misji ratunkowej

Dawid Długosz

Dawid Długosz

NASA postanowiła wznowić prace naukowe obserwatorium Swifta, które jest skazane na zagładę. Niedawno podjęto próbę przeprowadzenia misji ratunkowej, której celem miało być wyniesienie teleskopu na wyższą orbitę okołoziemską, ale ta zakończyła się porażką. Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta z czasem wpadnie w ziemską atmosferę.

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Obserwatorium Swifta z panelami słonecznymi na orbicie, Ziemia widoczna w tle.
NASA wznawia badania obserwatorium Swifta. Po nieudanej misji ratunkowej.YouTube/NASA GoddardYouTube

W skrócie

  • NASA wznowiła badania naukowe z użyciem obserwatorium Swifta, które ostatecznie spłonie w atmosferze Ziemi po nieudanej próbie misji ratunkowej.
  • Kontrolerzy uruchomili ponownie dwa z trzech instrumentów naukowych, czyli Teleskop Rentgenowski (XRT) oraz Teleskop Ultrafioletowo-Optyczny (UVOT).
  • Próba ratowania teleskopu przez firmę Katalyst Space zakończyła się porażką po wystąpieniu serii anomalii podczas operacji statku LINK.
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Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta działa od ponad dwóch dekad i dziś już wiemy, że czeka je zagłada. Mimo to NASA postanowiła wznowić obserwacje naukowe teleskopu. Jeszcze zanim ulegnie on zniszczeniu.

NASA przywraca badania naukowe z użyciem Obserwatorium Swifta

Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta przez ostatnie miesiące nie prowadziło badań naukowych. Ostatnie miesiące spędziło w konfiguracji o niskim oporze aerodynamicznym w oczekiwaniu na orbitalną misję ratunkową, która ostatecznie zakończyła się niepowodzeniem.

NASA postanowiła więc wykorzystać czas, który pozostał obserwatorium i wznowiła prace naukowe z wykorzystaniem Swifta. Kontrolerzy misji ponownie uruchomili dwa z trzech instrumentów naukowych. Są to Teleskop Rentgenowski (XRT) i Teleskop Ultrafioletowo-Optyczny (UVOT).

Wcześniej oba instrumenty wyłączono w lutym br., co miało na celu zminimalizować opór aerodynamiczny opadającego coraz niżej teleskopu. Trzecie narzędzie o nazwie BAT pozostanie wyłączone. Wstrzymano je w kwietniu, co miało na celu zaoszczędzić energię obserwatorium.

Przez ostatnie 21 lat Swift był wielofunkcyjnym narzędziem NASA do badania kosmosu. Obserwuje szeroki zakres światła, szybko namierza krótkotrwałe rozbłyski i wysyła alerty do innych obiektów w kosmosie i na Ziemi, aby pomóc w koordynacji dalszych obserwacji
wyjaśnia NASA.

Misja ratunkowa obserwatorium Swifta zakończona porażką

Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta opada i za jakiś czas wpadnie w atmosferę Ziemi, gdzie ulegnie zniszczeniu. NASA podjęła się misji ratunkowej we współpracy z prywatną firmą Katalyst Space, ale ta zakończyła się porażką.

Specjalny statek o nazwie LINK miał podczepić się pod obserwatorium i następnie wynieść je na wyższą orbitę. Niestety niedługo po starcie doświadczył anomalii, a potem kolejnych. Próby stabilizacji zakończyły się niepowodzeniem i ostatecznie nie zdecydowano się na przeprowadzenie trudnej misji.

Warto dodać, że Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta znajduje się na orbicie od ponad dwóch dekad. NASA wystrzeliła teleskop w 2004 r.

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