W skrócie NASA planuje budowę bazy na powierzchni Księżyca, realizowanej etapami.

Jeszcze w tym roku mają się odbyć trzy bezzałogowe misje Moon Base I, II i III, które mają być początkiem dla przyszłej stacji.

Pierwsza faza obejmuje 25 misji do 2029 r., a kolejne etapy dotyczą budowy obiektów w latach 2029-2032 i stałego zasiedlenia Księżyca po 2032 r.

NASA realizuje obecnie nowy program księżycowy o nazwie Artemis. Tym razem astronauci mają pozostać na Srebrnym Globie przez dłuższy czas. Agencja zorganizowała we wtorek specjalną konferencję, gdzie potwierdziła plany związane z budową bazy na Księżycu. Zanim to jednak nastąpi, to jeszcze w tym roku mają odbyć się trzy misje bezzałogowe Moon Base.

NASA w 2026 roku chce zrealizować trzy misje Moon Base na Księżyc

Budowa stacji księżycowej nie jest prostym zadaniem i NASA doskonale o tym wie. Dlatego jeszcze na ten rok planowane są trzy misje bezzałogowe o nazwach Moon Base I, II oraz III, co ma stanowić podwaliny pod przyszłe plany agencji na kolejną dekadę.

Moon Base I to misja kosmiczna, którą zrealizuje Blue Origin. Firma Jeffa Bezosa wyśle swój lądownik księżycowy na Srebrny Glob. Będzie to pierwsze tego typu przedsięwzięcie sfinalizowane przez sektor prywatny. Tą maszyną jest bezzałogowy MK1, który ma wylądować w okolicy bieguna południowego. Start misji odbędzie się nie szybciej jak jesienią 2026 r.

Wizja artystyczna lądownika Blue Origin. Maszyna poleci na Księżyc w ramach misji Moon Base I. Blue Origin materiały prasowe

W ramach Moon Base II na Księżyc zostanie wysłany lądownik opracowany przez Astrobotic. Ma on dostarczyć ładunek o wadze 450 kilogramów oraz łazik księżycowy.

Natomiast Moon Base III to misja o charakterze naukowym. W jej ramach NASA chce zbadać wiry księżycowe, czyli nietypowe formacje na Srebrnym Globie, które wydają się jaśniejsze od otoczenia. Ponadto zostaną dostarczone ładunki Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz południowokoreańskiej agencji.

Misje Moon Base to pierwsza faza przed budową bazy księżycowej NASA

Amerykanie we współpracy z partnerami chcą zbudować stację, która umożliwi ciągłe przebywanie ludzi na Srebrnym Globie. Projekt podzielono na trzy fazy. Misje Moon Base I, II i III są w pierwszym etapie przygotowań, który ma być realizowany do 2029 r.

NASA w ramach pierwszej fazy planuje aż 25 misji na Księżyc, z czego 21 ma zakończyć się lądowaniem na powierzchni. Pozwoli to na dostarczenie około 4 ton ładunków. W drugim etapie (lata 2029-2032) agencja planuje budowę półstałych obiektów, które umożliwią wczesne zasiedlenie Księżyca.

Faza trzecia ma rozpocząć się po 2032 r. i umożliwi stałe zasiedlenie Księżyca. To oznacza, że powstanie baza, która pozwoli na ciągłe przebywanie ludzi na Srebrnym Globie.





