NASA bada Marsa od lat. Obecnie znajdują się tam dwa łaziki i jeden z nich znalazł nietypową skałę nazwaną Phippsaksla. Naukowcy postanowili przyjrzeć jej się dokładniej. Okazuje się, że jest to obiekt niepochodzący z Czerwonej Planety. Skała jest bardzo bogata w żelazo i nikiel, co wskazuje na jej pochodzenie.

Mars badany jest obecnie przez dwa łaziki NASA. Są to Curiosity oraz Perseverance. Ten drugi przebywa na powierzchni Czerwonej Planety od blisko pięciu lat i jedno z jego niedawnych odkryć zaskoczyło naukowców. Pojazd natrafił na skałę, która nie pochodzi z tego świata.

Tajemnicza skała na Marsie odkryta przez łazik Perseverance agencji NASA

Nietypowa skała została znaleziona przez łazik Perseverance w rejonie Vernodden w kraterze Jezero, gdzie przebywa pojazd agencji NASA. Obiekt ma około 80 centymetrów i został nazwany Phippsaksla.

Naukowcy szybko doszli do wniosku, że Phippsaksla nie pasuje do innych skał występujących w tym regionie Marsa. Dlatego zdecydowano, aby przyjrzeć się jej dokładnie. Marsjański kamień wykazał dużą zawartość niklu i żelaza. Ponadto jego kształt również był inny w porównaniu do pobliskich głazów.

Dziwna skała na Marsie odkryta przez łazik Perseverance jest prawdopodobnie meteorytem.NASA/JPL-Caltech/ASUNASA

Dokładniejsze badania były możliwe dzięki zdjęciom, które łazik Perseverance wykonał z użyciem kamery Mastcam-Z. Zbadanie jej w laboratorium oczywiście nie wchodziło w grę. Czym jest ta tajemnicza skała?

Dziwna skała na Marsie jest prawdopodobnie meteorytem

Naukowcy nie mają złudzeń i mamy tu najpewniej do czynienia z meteorytem, który roztrzaskał się o powierzchnię Marsa. Oczywiście nie można tego w 100 proc. potwierdzić bez przeprowadzenia dokładnych badań na miejscu, ale wszystko na to wskazuje.

Meteoryty na Marsie nie są niczym nadzwyczajnym, ale odkrycie takiego obiektu przez łazik Perseverance z pewnością należy zaliczyć do sukcesów. Potrzeba było do tego sporo szczęścia.

Na razie nie wiadomo, czy zostanie pobrana próbka z Phippsaksli, która następnie mogłaby zostać dostarczona do badań na powierzchnię Ziemi. NASA miała w planach taką misję, ale jej koszty okazały się zbyt duże. Dlatego zadanie postanowiono powierzyć sektorowi prywatnemu i własną propozycję przedstawiła niedawno firma Lockheed Martin.

Na Ziemi jest mnóstwo meteorytów marsjańskich

Mars nie jest pod tym względem wyjątkiem. Na Ziemi dotychczas również zlokalizowano liczne meteoryty, które pochodzą z innego świata. W tym całkiem sporo z Czerwonej Planety.

Na Ziemi dotychczas odkryto około 390 meteorytów marsjańskich, czyli takich, które są fragmentami wyrzuconymi z powierzchni Czerwonej Planety. Co ciekawe około połowy z nich ma pochodzić z zaledwie pięciu kraterów na Marsie znajdujących się w dwóch obszarach o nazwach Tharsis oraz Elysium.

Takie kosmiczne fragmenty z Marsa, które dotarły na Ziemię, potrzebowały na to milionów lat.

