Mrówki kontra woskowina

Badacze przeprowadzili eksperymenty, w których obserwowali mrówki próbujące wspinać się po powierzchniach pokrytych woskowiną. Wyniki pokazały, że jej właściwości zależą od struktury powierzchni. Gdy substancja była chropowata, owady mogły wykorzystywać pazurki na odnóżach i stopniowo pokonywać przeszkodę. Gładka warstwa okazywała się znacznie trudniejsza do przejścia. Mrówki traciły przyczepność i spadały.

W kolejnym doświadczeniu owady wpuszczono do tunelu pokrytego woskowiną, przypominającego rozmiarami przewód słuchowy. Substancja przyklejała się do ich ciał, zmuszając je do intensywnego czyszczenia odnóży. Nawet po kilku minutach mrówki nie potrafiły całkowicie pozbyć się lepkiej pozostałości. Wyniki badań opublikowanych w czasopiśmie "Soft Matter" wskazują zatem, że woskowina może utrudniać owadom zarówno przyczepianie się do powierzchni, jak i swobodne poruszanie.

Jednocześnie śliska i lepka. Na czym polega jej sekret?

Woskowina jest materiałem o nietypowych właściwościach fizycznych. Zawiera między innymi lipidy, które nadają jej śliskość, a zarazem ma porowatą strukturę przypominającą gąbkę. Składa się z płatków złuszczonego naskórka połączonych naturalnym spoiwem.

Mikroskopijne pory mogą pochłaniać krople płynu wytwarzanego przez owady, wykorzystywanego do zwiększania przyczepności na gładkich powierzchniach. W efekcie mrówki tracą możliwość skutecznego "przyssania się" do podłoża. Jednocześnie woskowina potrafi przylegać do ich ciał, co dodatkowo utrudnia im przemieszczanie się.

Co ciekawe, substancja ta potrafi wchłonąć wodę w ilości odpowiadającej nawet dwukrotności własnej masy, a mimo to zachować zdolność przywierania do ścian przewodu słuchowego. Taka właściwość może pomagać w ograniczaniu gromadzenia się wilgoci w pobliżu delikatnych struktur ucha. Dokładne relacje między woskowiną, wodą i bakteriami wciąż jednak wymagają dalszych badań.

Dlaczego nie należy usuwać woskowiny patyczkami?

Woskowina, określana medycznie jako cerumen, nie jest wyłącznie zbędnym produktem organizmu. Pomaga natłuszczać przewód słuchowy, zatrzymuje drobiny zanieczyszczeń i uczestniczy w ochronie przed drobnoustrojami.

Ucho ma też własny mechanizm oczyszczania. Skóra wyścielająca przewód słuchowy zachowuje się inaczej niż skóra na reszcie ciała, zamiast łuszczyć się pionowo w górę, przesuwa się poziomo na zewnątrz. Ruchy szczęki podczas mówienia i żucia ułatwiają usuwanie starszej, wyschniętej wydzieliny.

Dlatego eksperci od dawna alarmują przed wkładaniem patyczków lub innych przedmiotów do ucha, co może przynieść więcej szkody niż pożytku. Zamiast usunąć woskowinę, można wepchnąć ją głębiej, podrażnić skórę albo doprowadzić do urazu.

Czy woskowina zastąpi środki odstraszające owady?

Badania pokazują, że naturalne materiały mogą inspirować nowe sposoby ograniczania przyczepności owadów bez używania toksycznych substancji. Zespół opracował nawet sztuczny materiał naśladujący fizyczną strukturę woskowiny. Mrówki również miały trudności z poruszaniem się po takiej powierzchni.

Na razie nie oznacza to jednak, że woskowina stanie się podstawą masowo produkowanych środków przeciw owadom. Pozyskiwanie naturalnej substancji jest kosztowne, a opracowany materiał wymaga dalszego rozwoju. Odkrycie może jednak pomóc w projektowaniu powierzchni utrudniających owadom wspinanie się, a w przyszłości znaleźć zastosowanie w rozwiązaniach inspirowanych naturalnymi mechanizmami ochronnymi.