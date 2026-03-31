Smoła brzozowa byłą używana nie tylko do klejenia narzędzi

Najnowsze badania sugerują, że neandertalczycy mogli wykorzystywać substancję o właściwościach antybakteryjnych do leczenia swoich ran. Od dawna wiadomo, że produkowali tzw. smołę brzozową - lepki, czarny materiał powstający z kory brzozy. Używano go głównie do łączenia elementów narzędzi, np. kamiennych ostrzy z drewnianymi uchwytami.

Nowe analizy wskazują jednak, że zastosowania tej substancji mogły być znacznie szersze. Naukowcy przeprowadzili eksperymenty, w których odtworzyli proces wytwarzania smoły przy użyciu metod dostępnych w epoce kamienia. Okazało się, że uzyskany materiał wykazuje właściwości antybakteryjne.

W jednej z metod kora brzozowa była spalana pod ziemią w zamkniętym dole. W warunkach beztlenowych zachodziła destylacja sucha, w wyniku której z kory uwalniała się smoła brzozowa. W innej metodzie kora brzozowa była spalana w pobliżu twardej powierzchni, takiej jak kamień, dzięki czemu smoła skraplała się na kamieniu

Zrekontuowano różne metody produkcji smoły brzozowej u neandertalczyków. Schmidt i in. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Neandertalczycy mogli stosować "naturalny antybiotyk"

Badacze zauważyli, że smoła brzozowa potrafi zwalczać bakterie odpowiedzialne za infekcje skóry. To sugeruje, że neandertalczycy mogli stosować ją jako prymitywny środek lecznicy, np. do zabezpieczania ran lub łagodzenia stanów zapalnych.

Choć nie ma bezpośrednich dowodów, że była używana dokładnie w ten sposób, jej właściwości sprawiają, że taka hipoteza jest bardzo prawdopodobna. Co istotne, podobne zastosowania smoły brzozowej są znane również z późniejszych kultur ludzkich.

Samo wytworzenie smoły brzozowej nie było przypadkowe. Proces wymagał kontrolowanego podgrzewania kory brzozy w warunkach ograniczonego dostępu tlenu. Oznacza to, że neandertalczycy musieli rozumieć zależności między ogniem, materiałem i efektem końcowym. To kolejny dowód na to, że posiadali oni znacznie bardziej rozwinięte zdolności technologiczne i poznawcze, niż jeszcze do niedawna zakładano.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie PLOS One.

