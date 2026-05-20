Czy góry skrywają przyszłość czystej energii? Badacze ujawniają przełomowe wyniki

Wodór od lat uznawany jest za jedno z najbardziej perspektywicznych źródeł czystej energii. Problem polega jednak na tym, że większość obecnie produkowanego wodoru powstaje przy wykorzystaniu paliw kopalnych, co wiąże się z emisją dużych ilości dwutlenku węgla. Z tego powodu badacze coraz intensywniej szukają jego naturalnych złóż, które mogłyby zostać wykorzystane bez konieczności energochłonnej produkcji przemysłowej.

Nowe analizy pokazują, że kluczowe znaczenie w tej sprawie mają procesy geologiczne zachodzące w górach przez miliony lat. Kiedy płyty tektoniczne oddalają się od siebie, a później ponownie zderzają, głębokie skały płaszcza Ziemi mogą zostać wypchnięte bliżej powierzchni. W odpowiednich warunkach reagują one z wodą, co prowadzi do powstawania wodoru w procesie zwanym serpentynizacją. Gaz może następnie gromadzić się w porowatych warstwach skalnych tworzących naturalne zbiorniki.

Schemat procesu orogenezy z odsłoniętym płaszczem ziemskim. CC BY-NC-SA 3.0 USGS / ESEU edited by Frank Zwaan, GFZ materiał zewnętrzny

Badacze wykorzystali zaawansowane numeryczne modele tektoniki płyt, aby sprawdzić, jak na ten proces wpływa erozja. Okazało się, że działa ona w dwojaki sposób. Z jednej strony może pomagać, ponieważ odsłania głębsze warstwy skał i ułatwia warunki sprzyjające tworzeniu wodoru. Z drugiej jednak strony zbyt intensywna erozja potrafi niszczyć struktury skalne odpowiedzialne za magazynowanie gazu albo zaburzać temperatury niezbędne do jego powstawania.

Naturalny wodór w Alpach i Pirenejach

Historia geologiczna badanych regionów również ma ogromne znaczenie. To, jak długo trwały dawne procesy rozciągania skorupy ziemskiej jeszcze przed utworzeniem gór, wpływa dziś na możliwość występowania naturalnego wodoru. Nie wszystkie pasma górskie mają więc równy potencjał.

Symulacje wykazały, że szczególnie korzystne warunki mogą panować w Pirenejach, lecz Alpy także uznano za bardzo interesujący obszar do dalszych poszukiwań. Potrzebne są jednak kolejne badania terenowe, aby dokładniej określić miejsca, gdzie mogłyby znajdować się większe złoża tego surowca.

- Te nowe wyniki dają nam lepsze wyobrażenie o tym, gdzie należy prowadzić badania - mówi Frank Zwaan, główny autor badania. - Niezbędne są jednak dalsze badania, aby precyzyjniej określić, gdzie można eksplorować naturalne zasoby wodoru.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Journal of Geophysical Research: Solid Earth.





