Naukowcy przeanalizowali aktywność mózgu 728 osób o różnym wieku i różnym poziomie znajomości języków. Do pomiarów wykorzystano magnetoencefalografię (MEG), która pozwala śledzić aktywność neuronów z bardzo dużą precyzją. Następnie wyniki zostały przeanalizowane przez algorytmy sztucznej inteligencji, które oszacowały biologiczny wiek mózgu na podstawie jego połączeń nerwowych.

Im więcej języków, tym młodszy mózg

Rezultaty okazały się zaskakujące. U osób posługujących się dwoma językami mózg wyglądał średnio na około sześć lat młodszy niż u osób jednojęzycznych. Znajomość trzech języków wiązała się z różnicą około siedmiu lat, natomiast osoby biegle posługujące się czterema językami miały mózgi przypominające te nawet o 13 lat młodsze.

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Liczy się nie tylko liczba języków

Badacze podkreślają, że znaczenie ma nie tylko liczba opanowanych języków, ale również poziom ich znajomości oraz wiek, w którym rozpoczęto naukę drugiego języka. Im wcześniej uczestnicy zaczęli używać więcej niż jednego języka i im większą osiągnęli biegłość, tym wyraźniejszy był efekt ochronny.

Analiza objęła mieszkańców Kraju Basków, czyli regionu, w którym powszechne jest posługiwanie się hiszpańskim, baskijskim, francuskim i angielskim. Aby potwierdzić wyniki, naukowcy przebadali także dodatkową grupę 144 osób, uzyskując podobne zależności.

Autorzy badania zaznaczają, że uwzględnili takie czynniki jak wiek, płeć czy wykształcenie, jednak nie są w stanie całkowicie wykluczyć wpływu stylu życia. Osoby znające kilka języków często częściej czytają, uczą się przez całe życie, podróżują i angażują społecznie, a wszystkie te aktywności również sprzyjają zachowaniu sprawności mózgu.

Mimo tych zastrzeżeń eksperci są zgodni, że nauka języków przynosi liczne korzyści. To nie tylko łatwiejsza komunikacja i dostęp do innych kultur, ale prawdopodobnie także skuteczny trening dla mózgu.