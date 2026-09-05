Naukowcy mogli odkryć tajemniczego winowajcę korozji na całym świecie

Naukowcy na tropie prawdziwego powodu korozji metali

Wpływ korozji na globalną gospodarkę nie jest błahy i na pewno nie jest czymś, przed czym uciekniemy w najbliższym czasie. Koszty nie są systematycznie monitorowane, ale szacunki wskazują, że w skali globalnej korozja może wywoływać straty sięgające miliardów dolarów.

Wcześniejsze prace przypisywały uszkodzenia korozji fizycznemu oddziaływaniu kropel wody, a także niewielkim ilościom związków żrących, takich jak kwas. Jednak w tych kroplach jest jeszcze jeden element, który może wywołać korozję - elektryczność.

Krople wody, które ślizgając się po powierzchni, mogą się elektryzować i przenosić swój ładunek, lądując na materiałach o odpowiednich właściwościach elektrycznych, w tym metalach. Woda może również gromadzić ładunek w chmurach, burzach i wodospadach, więc ten efekt może być powszechny.

Ładunek elektryczny kropel może prowadzić do szybszego korodowania metali. 123RF/PICSEL

Dodatkowy element

Zhongyuan Ni, fizyk z Instytutu Badań nad Polimerami Maxa Plancka w Moguncji w Niemczech, wskazuje, że początkowo nie było jasne, czy naelektryzowanie kropel powoduje zmiany w procesie powstawania korozji. W eksperymencie, którym kierował, spuszczano tysiące kropli na miedź pokrytą teflonem, którą kontrolował pod mikroskopem. Wszystkie te krople przesuwano po typowych powierzchniach, takich jak liście i materiały budowlane, pozwalając im na naładowanie elektryczne. Dla porównania w eksperymencie wypuszczano również krople wody bezpośrednio na pokrytą teflonem miedź, nie powodując ich poślizgu.

Wszystkie próbki uderzone ślizgającymi się kroplami wydawały się uszkodzone po zbadaniu pod mikroskopem. Inna technika mikroskopowa zastosowana do uszkodzonej próbki wykazała, że naładowane krople wody nie tylko przeniknęły przez teflon, ale dotarły do miedzi i spowodowały jej korozję. Naukowcy zaobserwowali podobne pogorszenie stanu na próbkach miedzi pokrytej polistyrenem i szkłem oraz złota, co dowodzi, że zjawisko to nie jest unikalne dla miedzi pokrytej teflonem.

Choć te naładowane krople wody mogą znajdować się w chmurach lub przesuwać się po przedniej szybie samochodu, ich skutki są niewielkie. Kumulują się jednak w przypadku zabytków, maszyn i infrastruktury, które są narażone na działanie żywiołów przez lata. Praca może utorować drogę lepszym powłokom antykorozyjnym.