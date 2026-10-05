Kiedy przestawiamy zegarki na wiosnę, mamy jaśniejsze wieczory i dłuższe dni, jednak pod koniec roku wiele osób budzi się, kiedy jeszcze słońce nie wzeszło. Dlatego zmieniamy w październiku czas na zimowy, aby dodać sobie godzinę do poranka. Przez to wieczór staje się krótszy i szybciej zapada noc.

Czas zimowy czy letni? Naukowcy wskazują lepsze rozwiązanie

Stały czas standardowy potocznie nazywany jest czasem zimowym. Badania wykazały, że pozwala on zachować więcej porannego światła i lepiej dostosowuje czas zegarowy do rytmu dobowego człowieka, otwiera się w nowym oknie - mimo że wieczory robią się szybciej ciemniejsze.

Pytanie, które postawili sobie naukowcy, brzmiało: Według jakiego czasu powinniśmy żyć przez cały rok? Główny autor badania, dr Raymond Lam, twierdzi, że dane naukowe dotyczące zdrowia wskazują na czas standardowy, dlatego że poranne światło ma znaczenie dla naszych zegarów biologicznych, snu i nastroju.

Główne organizacje zajmujące się snem zalecają stosowanie czasu zimowego przez cały rok, ponieważ inaczej ograniczamy ilość światła porannego w okresie, kiedy i tak jest go mniej.

Eksperci są zgodni. Czas zimowy jest znacznie zdrowszy dla organizmu

- Nasze zegary biologiczne potrzebują porannego światła, aby pozostać zsynchronizowane z cyklem dobowym - mówi dr Ralph Mistlberger, profesor psychologii. - Stały czas letni przesuwa to światło o godzinę później, właśnie wtedy, gdy zimowe poranki są już najciemniejsze.

Szczególnie narażone mogą być dzieci i młodzież, ponieważ w okresie dojrzewania naturalnie przesuwa się pora snu na później. Zajęcia szkolne natomiast wciąż rozpoczynają się wcześnie. Inne narażone grupy to pracownicy zmianowi i osoby rozpoczynające pracę wcześnie rano, użytkownicy transportu publicznego, piesi i rowerzyści, a także mieszkańcy obszarów, gdzie infrastruktura oświetleniowa i transport publiczny są słabiej rozwinięte.

Mimo to, czas letni także ma zalety. Dłuższe wieczorne światło ułatwia ćwiczenia, spotkania towarzyskie czy zakupy po pracy i szkole. Eksperci zaznaczają, że łatwo można skusić się na te dłuższe wieczory, ponieważ ludzie lubią mieć więcej czasu dla siebie po swoich obowiązkach.

Autorzy doszli jednak do wniosku, że przeważająca część dowodów naukowych dotyczących zdrowia przemawia za utrzymaniem stałego czasu standardowego.

Kiedy zmiana czasu w Polsce?

W Polsce zegarki w 2026 roku przestawia się na zimę w nocy z 24 na 25 października. Cofamy wtedy wskazówki z godziny 3 na 2 w nocy.

Zmiany czasu wprowadzono w Polsce na stałe w 1977 roku, aby lepiej wykorzystać światło dzienne i zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. Od lat jednak trwają dyskusje o zniesieniu zmian czasu, otwiera się w nowym oknie, o czym pisaliśmy w GeekWeek.pl. Unijne przepisy potwierdzają, że w tym roku także obowiązują dotychczasowe zasady.



