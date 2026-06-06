W skrócie Przeprowadzone badania wskazują, że znaczna część egzoplanet może mieć atmosfery przypominające fabryki sadzy i naturalne silniki Diesla.

Zespół naukowców, analizując dane z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, odkrył, że mini-neptuny mogą posiadać atmosfery z chmurami sadzy.

Możliwość określenia składu sadzy w atmosferach mini-neptunów może dostarczyć informacji o odległości planet od gwiazd.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Do tej pory odkryto i potwierdzono ponad 6,2 tys. światów pozasłonecznych. Egzoplanety są zróżnicowane i wiele z nich w ogóle nie ma odpowiedników planet Układu Słonecznego. Co ciekawe, większość z nich może przypominać "fabryki sadzy", co wykazały nowe badania chemii atmosfer wybranych obiektów.

Większość egzoplanet może działać jak naturalne silniki Diesla

Nowe badania przeprowadził zespół naukowców, którymi kierował Jeehyun Yang z Uniwersytetu Chicagowskiego. Uczony zajmował się w przeszłości analizą silników spalinowych, a obecnie studiuje chemie atmosfer światów pozasłonecznych.

Naukowcy przeanalizowali dane zebrane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba w trakcie badania atmosfer mini-neptunów. Są to planety większe od Ziemi i mniejsze od Neptuna, które w Drodze Mlecznej są bardzo powszechne. Najwięcej potwierdzonych egzoplanet jest właśnie tego typu.

Badacze zwrócili uwagę na ciekawy szczegół, który występuje w krzywych danych pozyskanych z mini-neptunów. Jest ona podobna do widma sadzy z silników spalinowych.

To tak, jakby w głębokiej atmosferze planety znajdował się naturalny silnik Diesla

Uczeni uważają, że taka cecha może mieć związek z powstawaniem tego typu światów i takie egzoplanety mogą być "fabrykami sadzy".

Egzoplanety typu mini-neptun mogą mieć chmury sadzy

Według badań takie zjawisko może zachodzić, gdy węgiel, wodór i tlen reagują w wysokich temperaturach, często w połączeniu z wysokim ciśnieniem. To może powodować powstawanie w atmosferach mini-neptunów licznych chmur sadzy.

Naukowcy zwracają uwagę na fakt, że możliwość określenia stosunku węgla do tlenu w sadzy mini-neptunów mogłaby pozwolić na uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z odległością planet od ich gwiazd.

O ile wiem, to pierwszy raz, kiedy ktoś zastosował inżynierię chemiczną w dziedzinie badań egzoplanet. Myślę, że to świetny przykład pokazujący, dlaczego obecność osób o różnym pochodzeniu może pomóc nam rozwikłać te zagadki

Wyniki badań zostały udostępnione na łamach "The Astrophysical Journal Letters".





Nie musisz być wybitnym naukowcem, aby pracować na... Antarktydzie © 2026 Associated Press