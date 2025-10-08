Badania podwodnych jaskiń Jangcy. Odkryto nowy gatunek

Naukowcy prowadzący badania w systemie podziemnych jaskiń położonych w dorzeczu górnego odcinka rzeki Jangcy (Jinsha), w prowincji Junnan w południowo-zachodnich Chinach, dokonali niezwykłego odkrycia.

Podczas badań przy otworze jaskini i eksploracji zalanych korytarzy natrafili bowiem na zaskakującego mieszkańca tych ciemnych, ukrytych przed zewnętrznym światem terenów.

To stworzenie "przypominające ducha", które do tej pory pozostawało nieznane nauce, a jago odkrycie rzuca nowe światło na bogactwo ekosystemów kryjących się pod powierzchnią.

Ryba jaskiniowa z Chin "przypomina ducha". Adaptacja do warunków

Chińscy naukowcy odkryli w podziemiach nowy gatunek ryby jaskiniowej - Triplophysa baishuijiangensis i po raz pierwszy opisali go na łamach "ZooKeys". To pierwszy oficjalnie uznany gatunek ryby jaskiniowej w tej części systemu rzecznego Jangcy, najdłuższej rzeki w Azji. Jak dotąd nowy gatunek został znaleziony jedynie w rejonie Xiaoganxi w prowincji Junnan. Stworzenie to jest dość niezwykłe - wyróżniają je wyjątkowe cechy biologiczne, odróżniające ją od swoich "krewnych". Ryba ta wykazuje bowiem oznaki długotrwałej adaptacji do życia w ciemnym, podziemnym środowisku.

Ciało Triplophysa baishuijiangensis jest półprzezroczyste, co pozwala dostrzec niektóre narządy zewnętrzne, stąd skojarzenia z duchem. W raporcie uwzględniono też szczątkowe oczy, brak łusek, wydłużone wąsiki przy otworze gębowym i rozbudowany system linii bocznej, służący do wykrywania ruchu w ciemności. Dochodzą do tego inne cechy pomagające w przetrwaniu w trudnych warunkach. To wszystko daje wgląd w unikalne procesy ewolucji w tak odizolowanym środowisku.

Fakt, że nadal znajdujemy takie organizmy, sugeruje, że te ekosystemy pozostają bardzo słabo poznane

Bogaty, ale słabo zbadany świat. W wodach kryją się nieznane dotąd gatunki

W dorzeczu Jinsha znajduje się Baishuijiang National Aquatic Germplasm Resources Reserve, który chroni endemiczne gatunki słodkowodne - a jednak, mimo ochrony i badań tych obszarów, Triplophysa baishuijiangensis do tej pory pozostawał nieodkryty. Ujawnienie nowego gatunku ryby jaskiniowej zwiększa liczbę znanych Triplophysa, a to sugeruje, że wiele innych przypadków może wciąż czekać na identyfikację. To szczególnie ciekawe, ponieważ rodzaj ten jest wart studiowania - wydaje się bowiem, że niektóre gatunki, jak obecnie odkryty, mimo braku w pełni wykształconego oka i utraty pigmentu zachowują zdolność krótkotrwałego przetrwania poza jaskinią.

- Niektóre gatunki Triplophysa zamieszkujące jaskinie zachowują ograniczoną zdolność adaptacji do środowiska powierzchniowego. Gatunki te mogą okresowo opuszczać jaskinie samodzielnie lub być wypierane przez powodzie, co skutkuje rozprzestrzenianiem się na krótkie odległości do innych odpowiednich siedlisk podziemnych - podkreślają naukowcy w badaniach opublikowanych na łamach "ZooKeys".

U Triplophysa baishuijiangensis odnotowano też dymorfizm płciowy. Samce i samice różnią się m.in. kształtem głowy. Shi M, Chen YC, Che XJ, Dao W, Liu WM,, et al., ZooKeys 1253: 73-92., https://doi.org/10.3897/zookeys.1253.153155 materiał zewnętrzny

Odkrycie ryby podkreśla, że choć ta część rzeki Jangcy jest uznawana za jedno z najbogatszych biologicznie miejsc w Chinach, to jego fauna jest nadal słabo poznana i warto rozszerzyć badania na tym terenie. To także sygnał, że w wodach całego świata może czekać na nas jeszcze wiele do odkrycia. Naukowcy ostrzegają jednak, że zanieczyszczenia i eksploatacja wody mogą zagrozić tym środowiskom, zanim poznamy ich pełne bogactwo.

