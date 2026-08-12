Przez dziesięciolecia sądzono, że utrata wagi to kwestia silnej woli: mniej jeść, więcej się ruszać. Współczesna nauka dowiodła jednak, że to nie do końca prawda.

Dlaczego mózg broni tkanki tłuszczowej? Nowe badania wyjaśniają ewolucyjny mechanizm blokujący utratę wagi

Kilkaset tysięcy lat temu dla naszych przodków tkanka tłuszczowa była kołem ratunkowym - zbyt mała mogła oznaczać głód, a zbyt duża - spowolnienie. Z czasem ludzki organizm stał się niezwykle skuteczny w ochronie swoich rezerw energetycznych poprzez złożone mechanizmy obronne w mózgu. W świecie, w którym obecnie żyjemy, gdzie jedzenie jest wszechobecne, a ruch opcjonalny, te same systemy, które niegdyś pomagały przetrwać, teraz utrudniają utratę wagi.

Kiedy człowiek się odchudza i traci na wadze, organizm reaguje tak, jakby zagrażało to jego przetrwaniu. Hormony głodu gwałtownie rosną, apetyt się nasila, a wydatek energetyczny spada. To wszystko dzieje się, ponieważ dawno temu organizm musiał zoptymalizować magazynowanie i wykorzystanie energii w środowiskach o zmiennej dostępności pożywienia. Dzisiaj wysokokaloryczne, tanie fast foody są na wyciągnięcie ręki, a siedzący tryb życia to rzeczywistość dla wielu ludzi. I to nie pomaga nam w osiągnięciu wymarzonej sylwetki.

Niedawne badania udowodniły, że mózg potrafi pamiętać, jaka była poprzednia waga. Dla naszych przodków oznaczało to, że jeśli w trudnych czasach chudli, ich ciała były w stanie wrócić do swojej normalnej wagi w lepszych czasach. Współcześnie jednak mózg i ciało zapamiętuje każdy dodatkowy przyrost wagi, jakby od tego zależało nasze przetrwanie. W efekcie, gdy ciało staje się cięższe, mózg zaczyna traktować tę wagę jako nową normę - poziom, którego czuje się zobowiązany bronić.

Biologiczna pułapka odchudzania: mózg traktuje tłuszcz jak skarb i sabotuje każdą dietę

Mechanizm ten pozwala zrozumieć, dlaczego tak wiele osób wraca do wagi sprzed diety. Nie wynika to z braku dyscypliny - po prostu nasza biologia robi to, do czego została stworzona w procesie ewolucji.

Leki odchudzające, takie jak Wegovy, dają nową nadzieję, ponieważ nakazują mózgowi ograniczenie apetytu, jednak nie wszyscy na nie dobrze reagują, a na niektórych w ogóle nie działają. Zdarza się także, że po zakończeniu leczenia biologia wraca do normy i utracona waga powraca.

Dobre zdrowie to niekoniecznie to samo, co prawidłowa waga, jak wskazują badania. Ćwiczenia, poprawny sen, zbilansowana dieta i dobre samopoczucie psychiczne mogą poprawić zdrowie serca i metabolizm, nawet jeśli waga się nie zmienia.

Otyłość nie jest problemem indywidualnym - aby skutecznie zwalczać jej pierwotne przyczyny, potrzebne jest podejście obejmujące całe społeczeństwo. Efekty może przynieść np. inwestowanie w zdrowsze posiłki w szkołach czy ograniczenie marketingu śmieciowego jedzenia. Naukowcy zwracają też uwagę na kluczowe etapy wczesnego życia - od ciąży do siódmego roku, kiedy układ regulacji masy ciała u dziecka jest szczególnie podatny na zmiany. To, co jedzą rodzice, sposób karmienia niemowląt i wczesne nawyki związane ze stylem życia mogą wpływać na to, w jaki sposób mózg kontroluje apetyt i gromadzenie tłuszczu w nadchodzących latach.

Badania zostały opublikowane w czasopiśmie A Cell Press Journal oraz Annual Review of Nutrition.