Wielkie odkrycie na Marsie. Nowy rozdział w badaniach planety

Od lat naukowcy zastanawiają się, czy na Marsie mogło niegdyś istnieć życie. Czerwona Planeta wykazuje bowiem szereg śladów sugerujących, że w odległej przeszłości panowały tam warunki sprzyjające jego powstaniu - istniała woda, odpowiednia temperatura i atmosfera. Czy więc Mars był kiedyś pełen życia?

Poszukiwania dowodów trwają, a naukowcy z Shenzhen University w Chinach dokonali teraz intrygującego odkrycia, które może ujawnić trochę więcej szczegółów. Badacze zidentyfikowali osiem potencjalnych lokalizacji jaskiń w regionie Hebrus Valles. Zostały one zmapowane podczas poprzednich misji na Marsa. Zdaniem badaczy to zupełnie nowy typ marsjańskich formacji jaskiniowych - wiele wskazuje bowiem na to, że powstały w wyniku rozpuszczenia skał przez wodę.

Odkrycie jaskiń krasowych na Marsie. Dowody na obecność wody... i życia?

Naukowcy badający strukturę Marsa zidentyfikowali osiem punktów - to najpewniej okna jaskiń powstałych w wyniku rozpuszczania skał przez wodę, a nie w wyniku aktywności wulkanicznej czy tektonicznej. Autorzy badania twierdzą, że tym samym odkryli teraz pierwsze jaskinie krasowe na Marsie. To byłby przełom, bo większość dotychczas zidentyfikowanych jaskiń Czerwonej Planety to tunele lawowe. Na Ziemi jaskinie krasowe tworzą się, gdy woda rozpuszcza podatne skały, np. wapienne lub gipsowe. Podobny proces mógł zajść na Marsie, co wskazuje, że w przeszłości była tam woda w stanie ciekłym - a to rozbudza nadzieje na znalezienie śladów życia.

- Te okna interpretuje się jako pierwsze znane potencjalne jaskinie krasowe na Marsie, przedstawiając wejścia do zapadlisk powstałych w wyniku rozpuszczenia litologii rozpuszczalnych w wodzie, definiując tym samym nową klasę formacji jaskiniowych, odrębną od wszystkich dotychczas opisanych jam wulkanicznych i tektonicznych - przytacza Phys.org badaczy z Chin.

"Potencjalna obecność dawnej wody, podziemnego lodu i zasobów jaskiniowych w tych pustkach dodatkowo podkreśla ich znaczenie", zaznaczają naukowcy. Ravi Sharma et al 2025 ApJL 993 L36 DOI 10.3847/2041-8213/ae0f1c, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ materiał zewnętrzny

Marsjańskie jaskinie celem przyszłych misji? Jest potencjał

Analiza danych z sondy NASA Mars Global Surveyor wykazała obecność skał bogatych w węglany i siarczany wokół tych struktur. Są to rodzaje skał, które woda może łatwo rozpuścić. Modele 3D potwierdzają ponadto, że kształt jam odpowiada zapadliskom spowodowanym przez oddziaływanie wody.

Takie jaskinie mogą chronić przed promieniowaniem, burzami pyłowymi i ekstremalnymi temperaturami, co czyni je potencjalnymi siedliskami życia, szczególnie biorąc pod uwagę fakt obecności wody.

Te jaskinie mogą więc stać się priorytetowymi celami dla badań - zarówno w kontekście poszukiwania śladów dawnego życia, jak i w celu adaptacji jako naturalne schronienia dla astronautów.

Wyniki badań naukowców z Chin opublikowano na łamach "Astrophysical Journal Letters".

