Naukowcy odkryli zaskakujący wpływ wspólnego posiłku na poziom cukru

Okazuje się, że wspólny posiłek z ukochaną osobą może robić dla naszego organizmu więcej, niż tylko poprawiać humor. Nowe badanie sugeruje, że obecność bliskiego człowieka może wpływać na sposób, w jaki ciało radzi sobie z glukozą po jedzeniu.

Organizm lepiej radzi sobie w towarzystwie

Badacze z Hebrew University of Jerusalem i Sheba Medical Center przeprowadzili serię eksperymentów, w których uczestnicy (108 osób) wykonywali te same zadania w samotności oraz w obecności bliskiej osoby.

W części dotyczącej metabolizmu badani spożywali standaryzowany posiłek zawierający 50 gramów węglowodanów i okazało się, że podczas jedzenia z partnerem poziom glukozy we krwi wzrastał mniej gwałtownie, a następnie szybciej wracał do wartości wyjściowych niż wtedy, gdy uczestnik jadł samotnie.

To nie tylko kwestia mniejszego stresu

Naukowcy sprawdzili również inne reakcje organizmu i obecność bliskiej osoby wiązała się również z lepszą regulacją temperatury podczas ekspozycji na zimno oraz zmniejszeniem reakcji stresowej u dorosłych i niemowląt. Co istotne, efekt obserwowano nawet bez fizycznego kontaktu i nie można go było wyjaśnić wyłącznie redukcją stresu.

Autorzy określają ten mechanizm mianem "social physiology" i sugerują, że ludzki organizm może efektywniej utrzymywać równowagę fizjologiczną w obecności osób, z którymi jesteśmy silnie związani: "Dotychczas postrzegaliśmy organizm jako odizolowany system, który samodzielnie reguluje swoje funkcje. Nasze odkrycia pokazują, że fizjologia człowieka ma z natury charakter społeczny".

Co warto podkreślić, nie są to pierwsze badania, które potwierdzają związek między relacjami społecznymi a zdrowiem metabolicznym, ale badacze podkreślają, że wspólne posiłki nie zastępują prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej ani leczenia.

W czasach, gdy zaburzenia regulacji poziomu cukru we krwi stają się coraz poważniejszym globalnym problemem zdrowotnym, wyniki badań sugerują, że na nasze zdrowie metaboliczne może wpływać nie tylko to, co jemy, ale również to, z kim zasiadamy do stołu.



