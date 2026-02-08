Tak wynika z najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Australii, choć dokładne znaczenie tego zjawiska wciąż pozostaje tajemnicą. Odkrycie naukowców może jednak rzucić światło na ewolucyjną rolę ziewania u ludzi i wielu innych gatunków.

W eksperymencie wzięło udział 22 zdrowych uczestników. Naukowcy obserwowali ich głowy i szyje przy użyciu rezonansu magnetycznego, podczas gdy badani ziewali, oddychali głęboko, powstrzymywali ziewanie lub oddychali normalnie.

MRI ujawnia tajemnice odruchu

Mechanizmy ziewania i głębokiego oddechu są podobne, więc naukowcy spodziewali się, że będą wyglądać podobnie na skanach. Ku zaskoczeniu wszystkich, obrazy ujawniły kluczową różnicę - w przeciwieństwie do głębokiego oddechu, ziewanie odprowadza płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR) z mózgu.

Ziewanie wywoływało ruch płynu mózgowo-rdzeniowego w przeciwnym kierunku niż głęboki oddech. Tego zdecydowanie się nie spodziewaliśmy

Krew w ruchu

Co ciekawe, zjawisko to nie występowało w każdym przypadku i pojawiało się rzadziej u mężczyzn, choć badacze ostrzegają, że może to być spowodowane zakłóceniami ze strony samego skanera. Analiza wykazała również, że zarówno głębokie oddechy, jak i ziewanie, zwiększały przepływ krwi opuszczającej mózg, co zapewniało więcej miejsca na pompowanie świeżej krwi.

Przepływ krwi nie zmienia kierunku podczas ziewania, jednak w początkowych stadiach przepływ krwi przez tętnicę szyjną do mózgu wzrastał o około jedną trzecią, co może stanowić potencjalny dowód na istnienie wielu przyczyn tego zachowania.

Ponadto, wszyscy uczestnicy mieli unikalne wzorce ziewania, które były ściśle przestrzegane za każdym razem, gdy ziewali. To znak, że każdy z nas ma swój własny, centralny generator wzorców, który decyduje o tym, jak ziewamy.

Największe pytanie - dlaczego ziewanie wywołuje taki ruch płynu mózgowo-rdzeniowego, podczas gdy głęboki oddech go nie powoduje - pozostaje jednak bez odpowiedzi. Jedna z hipotez mówi, że ziewanie może pomagać w oczyszczaniu mózgu z toksyn. Inna sugeruje, że pełni funkcję chłodzenia mózgu, ale wszystkie łączy jedno, a mianowicie fakt, że ziewanie wydaje się ściśle powiązane z mózgiem i układem nerwowym.

