Spis treści: Dlaczego budzimy się tuż przed dźwiękiem budzika? Znowu to déjà vu? Czy AI będzie mogła kiedyś czytać nasze myśli?

Budzik jeszcze nie zadzwonił, a ty już otwierasz oczy. Masz wrażenie, że tę sytuację przeżyłeś wcześniej, choć doskonale wiesz, że to niemożliwe. A może kiedyś zastanawiałeś się, czy technologia będzie w stanie zajrzeć do twojej głowy i odczytać to, o czym właśnie myślisz? Wszystkie te zjawiska łączy jedno miejsce - ludzki mózg. Wciąż skrywa wiele zaskakujących tajemnic, lecz naukowcy coraz lepiej rozumieją, dlaczego czasem płata nam figle.

Dlaczego budzimy się tuż przed dźwiękiem budzika?

Na pewno chociaż raz w życiu obudziłeś się, mając nadzieję, że masz jeszcze parę godzin przyjemnego snu, po czym popatrzyłeś na zegarek i okazało się, że za minutę zadzwoni budzik. Rozczarowujące.

Może się to wydawać dziwne, lecz nie budzisz się wtedy przypadkiem. Stoi za tym twój zegar biologiczny, czyli niezwykle precyzyjny wewnętrzny system pomiaru czasu. Głęboko w mózgu znajdują się dwa jądra nadskrzyżowaniowe. Te grupy neuronów śledzą czas, koordynując wewnętrzne mechanizmy, takie jak rytm dobowy, a także regulując funkcje organizmu, m.in. sen, temperaturę ciała, głód i trawienie. Uszkodzenie tego ośrodka skutkuje ustaniem lub zaburzeniami rytmiki dobowej, natomiast badania pokazały, że przeszczepienie go od innego osobnika przywraca tę funkcję u biorcy.

Każdy człowiek naturalnie reguluje swój zegar główny, dlatego normalne jest obserwowanie różnic w porach, w których ludzie wolą spać i czuwać. Te różnice w rytmie dobowym sprawiają, że część ludzi jest rannymi ptaszkami, a inni nocnymi markami.

Regularne godziny snu i czuwania, spożywania posiłków i ćwiczeń fizycznych programują nasz zegar główny tak, że zaczyna on przewidywać, kiedy dane zachowania wystąpią każdego dnia i uwalnia wtedy odpowiednie hormony. Przykładowo, kiedy budzimy się rano, doświadczamy zjawiska reakcji przebudzenia kortyzolu. Jest to naturalny, gwałtowny wzrost stężenia kortyzolu w krwiobiegu, który pomaga nam się przygotować na dzień i poczuć przypływ energii.

U osób, które mają bardzo regularne godziny pobudki i są narażone na poranne światło, zegar biologiczny uczy się, o której godzinie zazwyczaj wstają. Na długo przed dźwiękiem budzika delikatnie przygotowuje organizm - temperatura wzrasta, poziom melatoniny, czyli hormonu senności spada, a kortyzolu rośnie. Zanim więc nadejdzie pora alarmu, ciało już przechodzi w stan czuwania.

Jeśli więc często budzisz się kilka minut przed budzikiem i czujesz się wypoczęty i gotowy na rozpoczęcie kolejnego dnia, to oznacza, że twój rytm dobowy jest dobrze dostrojony. Organizm nauczył się przewidywać rytm dnia i pomaga ci płynnie przejść ze stanu spoczynku do czuwania. Budzenie się przed budzikiem będąc niewyspanym lub niespokojnym świadczy jednak o złej jakości snu.

Bez stałego rytmu organizm będzie potrzebował alarmu, aby się obudzić. Może to skutkować wybudzeniem w głębszej fazie snu, co spowoduje ospałość na resztę dnia.

Znowu to déjà vu?

Być może zdarzyło ci się kiedyś odwiedzić jakieś nowe miejsce i nagle ogarnęło cię dziwne, ulotne uczucie, jakbyś już tam był. Albo sytuacja, w której bierzesz udział, sprawia wrażenie, jakby zdarzyła się już wcześniej. Wiele osób na świecie miewa podobnie. Jest to jeden z najbardziej tajemniczych aspektów naszej pamięci i nazywa się déjà vu.

Déjà vu to francuskie określenie, które oznacza dosłownie "już widziane". Jest to bardzo powszechne uczucie - według badań aż 97 proc. populacji osób doświadczyło go przynajmniej raz w życiu, a 67 proc. miewa je regularnie, otwiera się w nowym oknie. Najczęściej dotyka osoby młode, pomiędzy 15. a 25. rokiem życia, a w wieku średnim stopniowo zanika. Zwykle utrzymuje się tylko chwilę, po czym wszystko wraca do normy.

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie, co powoduje déjà vu. Naukowcy wciąż próbują wyjaśnić to zjawisko. Może pojawić się, kiedy jesteś w trakcie rozmowy i nagle ogarnia cię przytłaczające wrażenie, że już kiedyś rozmawiałeś w ten sposób, albo gdy stoisz w kolejce do kasy i jakby przypominasz sobie dokładnie tę scenę, a inni klienci stoją w miejscach, w których ich "pamiętasz".

Jednym z wytłumaczeń powstawania déjà vu jest dysfunkcja połączeń między częściami mózgu, które odgrywają rolę w przypominaniu sobie i rozpoznawaniu czegoś nowego. Jest to mały błąd, zacierający granicę pomiędzy wspomnieniem a nowym doświadczeniem.

Badacze są zgodni, że déjà vu występuje często wraz z zaburzeniami neurologicznymi, jednak w zdecydowanej większości przypadków jest zjawiskiem występującym u zdrowych osób. Wcześnie zauważono, że déjà vu może występować krótko przed rozpoczęciem się ataku padaczki. Niektóre stany także mogą powodować częstsze déjà vu. Są to m.in. zmęczenie, stres, migreny czy demencja.

Doświadczenie déjà vu bywa także pozytywne. Może być oznaką, że część mózgu odpowiedzialna za weryfikację faktów funkcjonuje prawidłowo i pomaga nam dokładnie zapamiętywać sytuacje lub wydarzenia.

Czy AI będzie mogła kiedyś czytać nasze myśli?

Naukowcy od dawna pracują nad urządzeniami zdolnymi do bezpośredniej komunikacji z ludzkim mózgiem (BCI). W ostatnich latach dziedzina ta poczyniła imponujące postępy w zakresie rozszyfrowywania mowy osób z zaburzeniami zdolności komunikacyjnych.

W 2025 roku przeprowadzono badania, w których udział wzięły osoby z paraliżem, niemogące mówić, otwiera się w nowym oknie. Kobiecie, określanej jako uczestniczka T16, wszczepiono do płata przedniej części mózgu maleńki zestaw elektrod. Następnie komputer wykorzystujący technologię sztucznej inteligencji dekodował sygnały generowane przez neurony uczestniczki w momencie, gdy wyobrażała sobie wypowiadanie słów. System przekształcał je w tekst wyświetlany na ekranie. Uczestniczyła ona w badaniu na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii w USA, wraz z trzema pacjentami cierpiącymi na stwardnienie zanikowe boczne. Było to najbliższe dotychczas osiągnięcie naukowców w zakresie "czytania w myślach".

Parę miesięcy później badacze z Japonii opracowali technikę "transkrypcji myśli", otwiera się w nowym oknie, umożliwiającą generowanie szczegółowych i dokładnych opisów tego, co dana osoba widzi lub sobie wyobraża. Technika ta łączyła trzy różne narzędzia AI z nieinwazyjnymi badaniami mózgu w celu przetłumaczenia aktywności mózgowej danej osoby.

Oba badania dały neurobiologom nowe spojrzenie na wewnętrzne funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Stworzyły też możliwości pomocy osobom, które nie mogą komunikować się w inny sposób.



