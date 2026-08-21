Naukowcy odsłaniają tajemnicę Wielkiego Kanionu

Ślady ogromnego klifu w Ameryce

Według nowego badania opublikowanego w czasopiśmie Geology potężna skarpa uformowała się około 800-750 milionów lat temu, gdy starożytny superkontynent Rodinia zaczął się rozpadać. Naukowcy twierdzą, że ten ogromny system klifów wywołał długotrwałą erozję, która zdarła ogromne ilości skał i przyczyniła się do odsłonięcia jednych z najstarszych formacji geologicznych Ameryki Północnej.

Zespół badaczy z Uniwersytetu Southampton, Uniwersytetu w Poczdamie i Uniwersytetu Illinois połączył rekonstrukcje płyt tektonicznych z modelami ewolucji krajobrazu, aby zbadać, jak zmieniła się zachodnia Ameryka Północna podczas rozpadu starożytnego kontynentu Rodinii. Ich rekonstrukcja sugeruje, że dzisiejszy region Wielkiego Kanionu znajdował się kiedyś w pobliżu starożytnego obrzeża kontynentalnego. W miarę jak ta związana z ryftem skarpa formowała się i stopniowo cofała w głąb lądu przez dziesiątki milionów lat, mogło to doprowadzić do nadzwyczajnie dużej erozji.

Ślady ukryte w Wielkim Kanionie

Modele naukowców sugerują, że obszary w pobliżu urwiska mogły utracić nawet 8 kilometrów skał, a erozja zmniejszała się w miarę oddalania się od starożytnego klifu. Badania wskazują, że proces ten odsłonił głębokie skały podłoża skorupy ziemskiej, w tym starożytne formacje krystaliczne, widoczne obecnie w Wielkim Kanionie. Proponowana urwisko mogło rozciągać się na ogromnym obszarze starożytnej Laurentii, jądra geologicznego, które ostatecznie stało się znaczną częścią Ameryki Północnej.

Wielki Kanion przechowuje około 2 miliardów lat historii Ziemi, jednak ponad połowa tego zapisu geologicznego jest nieobecna na powierzchni erozyjnej znanej jako Wielka Niezgodność. Naukowcy powiązali już wcześniej ten brakujący zapis skalny z kilkoma procesami, w tym z aktywnością tektoniczną związaną z cyklami superkontynentalnymi i starożytnym zlodowaceniem. Naukowcy uważają, że erozja nie była wynikiem pojedynczego, jednolitego zdarzenia. Mogła być ona w dużym stopniu zależna od położenia i ewolucji tego ogromnego, starożytnego krajobrazu.