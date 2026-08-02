Naukowcy opracowali najostrzejszy na świecie mikroskop elektronowy

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

w Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych (CFN) w Brookhaven National Laboratory Departamentu Energii USA został zainstalowany nowy skaningowy mikroskop elektronowy. Jego system filtrowania jest tak unikalny, że osiąga rozdzielczość energetyczną 200 razy lepszą niż obecne mikroskopy.

Nowy mikroskop elektronowy w laboratorium, na pierwszym planie próbówki i szkiełko pośrednie.
Naukowcy stworzyli najostrzejszy mikroskop elektronowy.123RF/PICSEL

Nowy najostrzejszy mikroskop elektronowy

Nowy instrument został zbudowany specjalnie na potrzeby CFN, aby móc analizować strukturę atomową, skład chemiczny i zachowanie elektronów materiału z niespotykaną dotąd szczegółowością. Zdaniem naukowców, mikroskop wypełnia lukę między mikroskopią elektronową a potężnymi urządzeniami rentgenowskimi, wykorzystującymi synchrotron.

Brookhaven National Laboratory ujawniło, że instrument wprowadza cztery cechy technologiczne. Pierwszym jest detektor elektronów wtórnych, które mogą jednocześnie obrazować górną i dolną powierzchnię próbki z dokładnością do atomów. Ta możliwość jest szczególnie cenna w badaniach nad katalizatorami, które napędzają reakcje chemiczne wykorzystywane w konwersji i magazynowaniu energii. Drugim rozwiązaniem jest przeprojektowany układ optyczny, który ponad pięciokrotnie zwiększa zakres mierzalnej energii. Naukowcy mogą wykorzystać te pomiary do analizy stopnia utlenienia i wiązań chemicznych, na przykład zmian zachodzących w materiałach baterii podczas ładowania i rozładowywania.

200-krotnie większa ostrość

Najbardziej wyróżniającym się rozwiązaniem nowego mikroskopu jest system filtrowania energii. Pozwala on uzyskać rozdzielczość energetyczną 200 razy lepszą niż w obecnych mikroskopach elektronowych. To właśnie umożliwia wykorzystanie w pełni ostatnie ulepszenie - system EELS, czyli spektroskopię strat energii elektronów - metodę mierzącą, w jaki sposób elektrony tracą energię podczas przechodzenia przez materiał. Dzięki temu mikroskop może oceniać kwazicząstki, takie jak fonony, magnony, plazmony i inne wzbudzenia elektroniczne, które decydują o tym, w jaki sposób materiały przewodzą ciepło, reagują na pola magnetyczne i oddziałują z elektrycznością i światłem.

Oprogramowanie sprzętowe obsługuje obsługę zdalną. Może to doprowadzić do powstania autonomicznej mikroskopii wspomaganej uczeniem maszynowym i zwiększenia efektywności eksperymentów.

- Ten instrument otwiera drzwi do zupełnie nowych eksperymentów. Umożliwi on CFN zmierzenie się z pytaniami naukowymi, które wcześniej były poza naszym zasięgiem i z niecierpliwością czekamy na odkrycia użytkowników - stwierdział dr Sooyeon Hwang, adiunkt na Uniwersytecie Dongguk w Korei Południowej, która pomogła w zakupie mikroskopu.


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