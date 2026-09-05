Naukowcy opracowali nowe paliwa niskoemisyjne do silników benzynowych

Nowy rodzaj paliwa

Paliwa o nazwach HyperFuel-95, HyperFuel-98, HyperFuel-100 i HyperFuel-102 powstały w wyniku zmieszania składników ropopochodnych z izopropanolem i estrem metylowym dimatu (MED). Naukowcy opisują te produkty jako hybrydowe biopaliwa benzynowe. Zostały zaprojektowane z myślą o połączeniu innowacji w zakresie paliw odnawialnych, zachowując jednocześnie kompatybilność z silnikami spalinowymi.

Według autorów pracy opublikowanej w czasopiśmie Thermal Science and Engineering Progress, nowe paliwa stanowią pierwsze udane opracowanie hybrydowych, niskoemisyjnych i przyjaznych dla środowiska formuł benzyny wysokooktanowej.

Badanie dotyczy dwóch powiązanych ze sobą wyzwań: wpływu paliw transportowych na środowisko oraz stopniowego wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych opartych na ropie naftowej. Podczas gdy technologie elektryczne i inne technologie niekopalne rozwijają się, pojazdy napędzane benzyną nadal dominują w dużej części globalnej floty.

Próba stworzenia ekologicznego rozwiązania

Naukowcy z RISE identyfikują izopropanol jako obiecujący odnawialny składnik paliwa. MED jest natomiast wytwarzany poprzez metoksylację izoheksenu, znanego również jako dimat, przy użyciu metanolu. Spośród składników mieszanki MED okazał się szczególnie skutecznym wzmacniaczem oktanowym ze względu na swoje silne właściwości przeciwstukowe. W badaniu podano wyniki badań i liczby oktanowe dla silnika wynoszące odpowiednio 131,5 i 120 dla MED, w porównaniu z odpowiadającymi im wartościami 117 i 99 dla izopropanolu.

Komercyjny produkt?

Naukowcy z RISE przedstawiają serię HyperFuel jako potencjalne rozwiązanie przejściowe, pozwalające na zmniejszenie uzależnienia od konwencjonalnej benzyny kopalnej, przy jednoczesnym utrzymaniu istniejących silników spalinowych. Zgodnie z wynikami badań laboratoryjnych, mieszanki łączą znane strumienie rafineryjne z odnawialnymi dodatkami natleniającymi, zachowując jednocześnie wysoką liczbę oktanową oraz niską zawartość siarki i benzenu.

Na razie cztery formuły dowodzą, że odnawialne dodatki tlenowe można z powodzeniem dodawać do starannie zbilansowanych mieszanek benzynowych, uzyskując jednocześnie liczbę oktanową od 95 do 102. Odkrycia te stanowią eksperymentalną podstawę do dalszych testów.