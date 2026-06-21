W skrócie Badanie opublikowane 17 czerwca 2026 r. w "Nature" ujawnia, w jaki sposób impulsy elektryczne pojedynczych neuronów uczestniczą w powstawaniu mowy podczas rozmowy.

Naukowcy prześledzili aktywność 579 pojedynczych neuronów u 8 pacjentów z epilepsją, wykazując precyzyjny podział funkcji komórek nerwowych odpowiedzialnych za różne cechy lingwistyczne.

Zastosowanie dużych modeli językowych pozwoliło wykazać podobieństwo między przetwarzaniem języka przez sztuczną inteligencję a aktywnością ludzkiego mózgu.

Badanie pozwoliło też określić stopień selektywności neuronów wykazujących zróżnicowane funkcje podczas generowania mowy.

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W jaki sposób nasze myśli stają się mową?

Dzięki nowoczesnym technologiom obrazowania wiemy, które obszary mózgu odpowiadają za mowę, ale mechanizm generowania mowy na poziomie komórkowym pozostawał dla nauki całkowitą zagadką. Dotychczasowe badania potrafiły wyjaśnić jedynie to, jak pojedyncze neurony kodują dźwięki i fonetyczne składowe słów. Nie odpowiadały jednak na fundamentalne pytanie, w jaki sposób neurony łączą abstrakcyjne reguły gramatyczne z sensem wypowiedzi, by tworzyć nieskończoną paletę unikalnych zdań.

Neuronaukowcy zastanawiali się również, czy komórki odpowiedzialne za gramatykę i znaczenie słów ściśle ze sobą współpracują, czy też dzielą między sobą obowiązki, a także jak proces ten rozkłada się pomiędzy obie półkule mózgu.

Aby sprostać temu wyzwaniu, zespół naukowców z Harvard Medical School w USA przeprowadził pionierskie, długofalowe obrazowanie aktywności elektrycznej mózgu podczas swobodnej mowy pacjentów. Analizując potencjały czynnościowe pojedynczych neuronów oraz otaczające je lokalne pola potencjałów, naukowcy po raz pierwszy zmapowali architekturę ludzkiego języka w trzech wymiarach jednocześnie: mikro (komórkowym), mezo (lokalnych populacji) oraz makro (całych regionów mózgu).

Dzięki zaawansowanemu śledzeniu tekstu, modelowaniu komputerowemu i technikom dekodowania sygnałów neurobiologicznych badanie to odsłoniło nieznany dotąd, precyzyjny krajobraz korowy, który pozwala człowiekowi na bieżąco tkać skomplikowaną strukturę i głęboki sens wypowiadanych myśli.

Eksperyment przyniósł zaskakujące wnioski, które burzą dotychczasowe paradygmaty neurobiologii i neurolingwistyki. Przez lata powszechnie uważano, że mowa jest procesem rozproszonym, angażującym jednocześnie ogromne, całościowe sieci w mózgu. Rzeczywistość na poziomie komórkowym okazała się jednak o wiele bardziej uporządkowana.

Badacze odkryli, że w rejonie zwanym korą frontotemporalną kryją się wyspecjalizowane neurony, które działają jak niezależne budulce języka. "Okazuje się, że mamy konkretne neurony, które obchodzi tylko to, czy wyraz jest rzeczownikiem albo czy zdanie ma zakończenie" - wyjaśnia dr Ziv Williams, neurochirurg z Massachusetts General Hospital (MGH) w Bostonie i współautor pracy.

Naukowcy podglądali na żywo machinę generowania mowy w mózgu

Szczegółowe odkrycie mechanizmów stojących za mową było możliwe dzięki zaangażowaniu do badania pacjentów cierpiących na epilepsję. W ramach standardowej opieki neurochirurgicznej i monitorowania napadów wszczepiono im tymczasowo zaawansowane matryce mikroelektrod (konfiguracja 96-kanałowa).

Ponieważ uczestnicy byli w pełni wybudzeni i mogli swobodnie rozmawiać, naukowcy zyskali unikalną okazję do bezprecedensowego "podglądania" biologicznej machiny mowy. W sumie zarejestrowano aktywność 579 pojedynczych neuronów u 8 osób, które w trakcie sesji wygenerowały spontanicznie 10 460 słów ułożonych w 1 895 zdań.

Schemat rejestracji reprezentacji lingwistycznych w pojedynczych neuronach podczas swobodnej mowy Cai, J., Kfir, Y., Jamali, M. et al. (CC BY-NC-ND 4.0) materiał zewnętrzny

Obserwacje wykazały, że konkretne neurony gwałtownie zwiększały częstotliwość wysyłania impulsów elektrycznych (tzw. potencjałów czynnościowych) na 400 do 100 ms przed faktycznym wypowiedzeniem słowa. Aktywność ta szczytowała około 1 sekundy przed artykulacją, co dowodzi, że mózg precyzyjnie planuje strukturę wypowiedzi, zanim aparat mowy wyda jakikolwiek dźwięk.

Badanie pokazało, że określone grupy komórek odpowiadały za bardzo specyficzne cechy lingwistyczne:

9,2 proc. neuronów reagowało selektywnie na części mowy (np. czasowniki modalne),

16,2 proc. odpowiadało za składniki zdaniowe,

15,9 proc. odzwierciedlało głębokość hierarchiczną struktury składniowej,

11,1 proc. kontrolowało momenty łączenia fraz,

10,2 proc. było wyczulonych na relacje gramatyczne (zależności) między wyrazami.

Co ciekawe, tylko 2,2 proc. badanych par cech nakładało się na siebie w tych samych komórkach, a zaledwie 1,8 proc. neuronów kodowało jednocześnie semantykę (znaczenie słów) i składnię (gramatykę). Oznacza to głęboki podział pracy na różne grupy komórek nerwowych.

Sztuczna inteligencja w służbie neurolingwistyki

Aby uporządkować i zrozumieć tę elektryczną symfonię, autorzy badania wykorzystali zaawansowane duże modele językowe (LLMs) podobne do tych, które zasilają nowoczesne czatboty. Porównując wzorce przetwarzania tekstu przez sztuczną inteligencję z aktywnością mózgu pacjentów, naukowcy odkryli niezwykłe podobieństwo - zarówno ludzkie neurony, jak i algorytmy AI, śledzą szerszy kontekst wypowiedzi. Komórki nerwowe utrzymywały w pamięci ślad do 5 poprzednich słów, by precyzyjnie ukształtować znaczenie kolejnego.

Kiedy więc zarzuca się sztucznej inteligencji, że nie jest "inteligentna", a jedynie poprzez algorytmy poruszające się po miliardach parametrów stara się odgadnąć, jakie następne słowo będzie pasować najlepiej do poprzedniego ciągu, to warto wtedy przytoczyć to badanie i zastanowić się, czy aby nasz własny aparat mowy w mózgu nie operuje w podobny sposób.

Czy zatem produkowanie mowy przez ludzki mózg i sztuczną inteligencję to fundamentalnie inne zjawiska, czy podobne operacje logiczne realizowane na innym podłożu (in vivo vs in silico)?

Oba te "procesory" bazują na mechanizmie probabilistycznym, dynamicznie analizując kontekst, by z miliardów kombinacji wyłonić i złożyć optymalne struktury składniowe oraz semantyczne. Kluczowa różnica tkwi jednak w genezie mowy. Algorytm uczy się języka w izolacji, jako czystej statystyki tokenów tekstowych, podczas gdy ludzki mózg buduje swoje reprezentacje w oparciu o żywe, wielozmysłowe doświadczenie fizycznego świata, emocje oraz biologiczną intencję komunikacyjną.

W efekcie, choć proces wykonawczy tkania zdań w ułamku sekundy przed ich artykulacją wygląda uderzająco bliźniaczo, to dla nas język jest narzędziem do wyrażania istniejącej wcześniej wewnętrznej reprezentacji rzeczywistości, a dla maszyn obecnej generacji - w pewnym sensie rzeczywistością samą w sobie. Dużo więcej na ten temat można dowiedzieć się z książki J. Aitchison Ziarna mowy. Początki i rozwój języka (wyd. 2002 r.), która jednak ukazała się na długo przed rewolucją AI.

Ekstremalny stopień selektywności językowej neuronów

Analiza przestrzenna wykazała, że choć te językowe neurony są rozsiane po całej korze czołowo-skroniowej (w rejonach czołowych, przednioskroniowych i tylnoskroniowych), to zdolność do skutecznego kodowania informacji lingwistycznych była wyraźnie zlateralizowana - silniejsza w lewej półkuli mózgu. Najsilniejszą modulację impulsów odnotowano w korze przedczołowej, za to najwyższa przewidywalność kontekstowa cechowała korę przednio-skroniową.

Mimo niesamowitej precyzji na poziomie mikro (komórkowym), badanie ujawniło intrygujący rozdźwięk. Uczeni porównali potencjały czynnościowe pojedynczych neuronów z lokalnymi potencjałami polowymi (LFP), czyli zbiorową, zsynchronizowaną aktywnością elektryczną otaczającej tkanki (poziom mezo).

Okazało się, że tło elektryczne nie dzieliło tej samej lingwistycznej specyfiki. Pojedyncza komórka mogła być precyzyjnie nastrojona na znaczenie danego słowa, podczas gdy jej najbliższe sąsiedztwo komórkowe monitorowało coś zupełnie innego, np. koniec frazy. Aż 8,5 proc. neuronów wykazało ekstremalny stopień selektywności językowej, podczas gdy cechę tę dzieliło zaledwie 1,2 proc. stanowisk lokalnych potencjałów polowych.

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Ten brak spójności rodzi nowe pytania. Eksperci wskazują, że skoro te komórkowe bloki budulcowe są tak odizolowane, wciąż nie jest do końca jasne, co sprawia, że tak szybko jednoczą się, by stworzyć płynną mowę. Jedna z hipotez głosi, że może tu zachodzić omawiany przez nas wcześniej w GeekWeeku dryf reprezentacyjny. Wcześniejsze badania na myszach dowodziły bowiem, że reakcje pojedynczych komórek mogą się drastycznie zmieniać w czasie. Ponieważ pacjentów monitorowano przez krótki czas, naukowcy nie mają pewności, czy te konkretne neurony zachowują swoje językowe role przez miesiące lub lata.

Odkrycie to ma jednak ogromny potencjał praktyczny. Co dalej z jego wykorzystaniem? Cytowany wcześniej dr Williams wierzy, że dogłębne zrozumienie mikro- i makroskalowego krajobrazu mowy pomoże w przyszłości stworzyć znacznie bardziej zaawansowane interfejsy mózg-komputer oraz protezy neuronowe.

Precyzyjne mapy pokazujące, jak pojedyncze komórki kodują strukturę i gramatykę, mogą pozwolić na dekodowanie złożonych myśli bezpośrednio z mózgu, otwierając pacjentom po udarach lub ciężkich urazach nową drogę do odzyskania utraconego głosu.

Źródła:

Cai, J., Kfir, Y., Jamali, M. et al. Mapping the neuronal building blocks of human language with language models. Nature (2026). DOI: 10.1038/s41586-026-10691-5 Kozlov, M. How the brain builds sentences, neuron by neuron. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-01922-w





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