W skrócie Naukowcy ustalili, że w 2015 roku ludzki metabolizm odpowiadał za emisję 2,05 mld ton CO2, co oznacza wzrost o 74 proc. w porównaniu do danych z 1985 roku.

Za główny powód wzrostu emisji dwutlenku węgla pochodzącego z ludzkich organizmów naukowcy uznają zwiększenie liczby ludności świata, co odpowiada za ponad 60 proc. zmiany.

Wydychany przez ludzi dwutlenek węgla jest elementem naturalnego obiegu węgla, pochodzącym z pożywienia, i nie przyczynia się do globalnego ocieplenia w taki sposób jak spalanie paliw.

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Każdy człowiek wydycha dwutlenek węgla. o naturalny skutek pracy organizmu, który czerpie energię z jedzenia. Ale kiedy zsumujemy oddechy miliardów ludzi, otrzymujemy daje zaskakującą skalę. Naukowcy oszacowali, że w 2015 roku ludzki metabolizm odpowiadał globalnie za produkcję 2,05 mld ton CO2. Co ciekawe, to o 74 proc. więcej niż trzy dekady wcześniej.

Ile CO2 wydychają ludzie na całym świecie?

W 1985 roku ludzkie organizmy wyprodukowały 1,18 mld ton dwutlenku węgla. W 2015 roku było to już 2,05 mld ton. Za większość wzrostu odpowiada nie to, że pojedynczy człowiek zaczął wydychać znacznie więcej CO₂, ale, że ludzi po prostu przybyło. Wzrost liczby ludności wyjaśnia ponad 60 proc. zmiany.

Badacze nie ograniczyli się wyłącznie do szacunków. Wykorzystali tysiące pomiarów wykonanych w rzeczywistych warunkach. Obejmowały osoby w różnym wieku (od niemowląt po seniorów) i pokazywały, ile CO₂ powstaje w ich organizmach. Dane zestawiono następnie z informacjami o liczbie ludności i masie ciała na świecie.

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Czy oddychanie napędza zmianę klimatu?

Wynik może brzmieć niepokojąco, ale łatwo wyciągnąć z niego błędny wniosek. Nie chodzi wcale o wykazanie, że człowiek szkodzi klimatowi... oddychają. Nic bardziej mylnego. CO₂ wydychany przez ludzi nie jest tym samym rodzajem emisji co dwutlenek węgla uwalniany podczas spalania węgla, ropy czy gazu. Węgiel w naszym oddechu pochodzi z pożywienia. Wcześniej rośliny pobrały go z atmosfery, a potem trafił do łańcucha pokarmowego. To część naturalnego obiegu węgla.

Inaczej jest z paliwami kopalnymi. Podczas ich spalania do atmosfery trafia węgiel, który przez miliony lat pozostawał uwięziony pod ziemią. Więc, zaznaczmy to wyraźnie - naukowcy nie twierdzą, że oddychanie ludzi napędza globalne ocieplenie ani że powinniśmy mniej ćwiczyć lub zmieniać dietę.

Więc... po co liczyć CO2 z ludzkiego organizmu?

Jak wyjaśnia prof. Javier Gonzalez z Uniwersytetu w Bath, dotąd brakowało dobrego oszacowania, ile dwutlenku węgla powstaje na świecie podczas przetwarzania pokarmu na energię. Uwzględnienie tej wartości pozwala dokładniej opisać, skąd węgiel pochodzi i dokąd trafia. Ma to znaczenie przy tworzeniu modeli, które pomagają przewidywać skuteczność działań ograniczających emisje. Więc to po prostu kolejny element układanki pozwalającej zrozumieć otaczający nas świat, nie powód do obwiniania ludzi za oddychanie.

Badanie zespołu z Uniwersytetu w Bath ukazało się w czasopiśmie The Lancet Planetary Health.

Źródło: Uniwersytet w Bath

Publikacja: Javier T Gonzalez et al., Accounting for global carbon dioxide production from human metabolism between 1985 and 2015: a modelling study, The Lancet Planetary Health (2026). DOI: 10.1016/j.lanplh.2026.101546



