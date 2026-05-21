Wśród planet wewnętrznych własne księżyce mają tylko Ziemia oraz Mars. Łącznie są to zaledwie trzy naturalne satelity. Światy gazowe mają ich znacznie więcej i tutaj niekwestionowanym rekordzistą jest Saturn. Ma je także Neptun, ale jego system księżyców z pewnością się wyróżnia.

Neptun ma bardzo chaotyczny system księżyców

Neptun, podobnie jak Jowisz, Saturn i Uran, ma liczne księżyce. W przypadku ostatnich trzech z wymienionych planet wydają się one bardziej uporządkowane. Natomiast najdalsza planeta Układu Słonecznego ma układ bardziej chaotyczny. Z czego to wynika?

Trzy pierwsze gazowe olbrzymy mają po kilka większych i liczne mniejsze księżyce. Te pierwsze okrążają planety w kierunku zgodnym z jej ruchem obrotowym. W przypadku Neptuna wygląda to inaczej.

Księżyc Tryton na mozaice zdjęć z sondy Voyager 2, które uchwycono w 1989 r. podczas przelotu obok Neptuna. NASA/JPL/USGS NASA

Największym satelitą Neptuna jest Tryton i już on sam jest dziwny, bo krąży w przeciwnym kierunku do obrotu planety. Czegoś takiego nie robi żaden inny duży księżyc w całym Układzie Słonecznym. Dlaczego tak się dzieje? Uczeni uważają, że układ naturalnych satelitów w przeszłości był tam inny.

Nereida jedynym ocalałym księżycem z pierwotnego układu Neptuna

Wśród księżyców Neptuna jest także Nereida. Naukowcy wykorzystali do badań Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba i uważają, że ten naturalny satelita może być jedynym nienaruszonym z pierwotnego układu planety.

Badania przeprowadzone z użyciem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba zdają się potwierdzać wcześniejsze przypuszczenia naukowców. Winowajcą chaosu w pobliżu planety jest Tryton, który mógł zostać przechwycony przez grawitację Neptuna i następnie dokonał spustoszenia w systemie księżyców.

Myślę, że Nereida jest jedynym nienaruszonym obiektem, który przetrwał ten proces

Pozostałe ocalałe księżyce to siedem obiektów wewnętrznych, ale one są porozbijane, co udało się przechwycić kilkadziesiąt lat temu sondą Voyager. Takich śladów może nie mieć tylko Nereida.

Mimo wszystko Nereida nadal jest bardzo tajemniczym księżycem. Obiekt jest mały i jedyne jego zdjęcie z bliska jest rozmazane. Pochodzi z sondy Voyager 2, która przechwyciła obraz w 1989 r. w trakcie przelotu w pobliżu Neptuna.





