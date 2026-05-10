Porównanie dwóch systemów

Naukowcy z Uniwersytetu Wschodniego Londynu oraz firmy FJ&B Engineering Consultants przetestowali dwadzieścia starannie dobranych układów oświetleniowych w modelowych pokojach, porównując tradycyjne projekty obliczane ręcznie z układami zoptymalizowanymi za pomocą programu symulacyjnego. Badania opublikowano na łamach czasopisma Buildings.

Wersje LED zaprojektowane przy użyciu oprogramowania zużywały mniej energii elektrycznej i zapewniały lepsze natężenie oświetlenia niemal w każdym przypadku. Z najnowszych badań wynika, że wykorzystanie diod LED oraz zaplanowanie rozmieszczenia oświetlenia za pomocą bezpłatnego oprogramowania do projektowania oświetlenia pozwoliło zmniejszyć modelowe zużycie energii na oświetlenie w budynkach mieszkalnych o około 15 proc., jednocześnie zwiększając jasność pomieszczeń o około 24 proc.

Zespół badawczy porównał ze sobą dwa podejścia. Pierwszym z nich była metoda tradycyjna, oparta na ręcznych obliczeniach i praktycznych zasadach, z których inżynierowie i elektrycy korzystają od dziesięcioleci. Te starsze projekty zazwyczaj zakładały zastosowanie kompaktowych świetlówek. W drugim podejściu wykorzystano profesjonalny program do symulacji oświetlenia o nazwie DIALux Evo, który można pobrać za darmo i który jest szeroko stosowany przez architektów i inżynierów. Naukowcy stworzyli cyfrowe modele dokładnie takich samych pomieszczeń, a następnie użyli oprogramowania do precyzyjnego dostosowania rozmieszczenia i doboru diod LED

Oszczędzanie energii

Aby zapewnić rzetelność porównania, zespół utrzymał wszystkie pozostałe zmienne na stałym poziomie: wielkość pomieszczenia, kolory ścian i sufitu, wysokość powierzchni, przy których ludzie pracują lub czytają, oraz założenie, że oświetlenie będzie działać przez 1000 godzin rocznie. Głównymi zmianami były podejście projektowe i zastosowane oprawy oświetleniowe.

W przypadku projektów LED zoptymalizowanych programowo zużycie energii wyniosło średnio 8,68 kWh na pokój, w porównaniu z 10,25 kWh w przypadku projektów CFL z ręczną regulacją, co oznacza oszczędność rzędu około 15 proc. W osiemnastu z dwudziestu scen odnotowano oszczędności energii, wynoszące od 1 do 30 proc.

Warto zwrócić uwagę, że badanie nie obejmowało scenariusza porównującego stare, ręczne podejście z wykorzystaniem diod LED ani podejścia opartego na oprogramowaniu z wykorzystaniem świetlówek kompaktowych, dlatego nie można stwierdzić, w jakim stopniu poprawa wynika z inteligentniejszego rozmieszczenia, a w jakim z samego zastosowania bardziej wydajnych żarówek. Autorzy nazywają to głównym ograniczeniem ich badania.

