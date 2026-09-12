W skrócie Naukowcy uzyskali nietypową formę lodu w temperaturze 2357 st. C, stosując ekstremalne ciśnienie 2,3 mln atmosfer, które uniemożliwiło wodzie przejście w stan gazowy.

Eksperyment potwierdził istnienie lodu superjonowego o strukturze hcp, w którym atomy tlenu tworzą sztywną siatkę, a jądra wodoru swobodnie przemieszczają się wewnątrz.

Odkrycie pomaga zrozumieć wnętrza planet takich jak Uran czy Neptun, gdzie lód superjonowy może wpływać na ruch materii oraz generowanie nietypowych pól magnetycznych.

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Lód kojarzy się z temperaturą poniżej zera. Tymczasem naukowcy stworzyli jego niezwykłą odmianę w warunkach, w których woda powinna być... gazem. Próbka została rozgrzana do 2630 kelwinów, czyli 2357 st. C. Kluczowe było jednak coś innego - ogromne ciśnienie, sięgające 2,3 mln atmosfer.

Lód powstał w ekstremalnych warunkach

Zespół kierowany przez fizyka Alexisa Forestiera z Francuskiej Komisji Energii Atomowej i Energii Alternatywnych umieścił niewielkie próbki wody między końcówkami diamentów. Następnie naukowcy ściskali je do ciśnienia 230 gigapaskali i jednocześnie ogrzewali laserami.

W normalnych warunkach tak rozgrzana woda dawno przestałaby być cieczą. Ale przy tak ogromnym ciśnieniu jednak nie może się rozszerzać. Dzięki temu zachowuje bardzo dużą gęstość i może przyjmować nietypowe formy.

Jedną z nich jest tak zwany lód superjonowy. To niezwykły stan materii, w którym atomy tlenu pozostają ułożone w sztywnej strukturze, natomiast jądra wodoru mogą przemieszczać się po jej wnętrzu. Materiał zachowuje się więc częściowo jak ciało stałe, a częściowo jak ciecz.

Naukowcy zobaczyli nową strukturę lodu

Za pomocą promieniowania rentgenowskiego naukowcy sprawdzili budowę próbki i potwierdzili istnienie przewidywanej wcześniej odmiany lodu, nazwanej hcp. To po prostu inny sposób ułożenia atomów tlenu w krysztale. Wcześniej znano już podobną strukturę fcc. Eksperyment pokazał, że w ekstremalnych warunkach obie mogą przechodzić jedna w drugą. Przy 219 gigapaskalach i 2630 kelwinach hcp wyraźnie dominowała.

Taki lód może istnieć we wnętrzach planet

Odkrycie może pomóc lepiej zrozumieć to, co dzieje się głęboko we wnętrzu Urana i Neptuna. Naukowcy przypuszczają, że w tych planetach może występować właśnie lód superjonowy. Jego właściwości mogą wpływać na sposób przemieszczania się materii i ładunków elektrycznych, a tym samym mieć związek z powstawaniem ich nietypowych pól magnetycznych.

Na razie nie wiadomo jednak dokładnie, jakimi właściwościami charakteryzuje się nowo zaobserwowana odmiana lodu. Naukowcy chcą sprawdzić między innymi, jak dobrze przewodzi ona prąd i jak zachowuje się pod wpływem sił.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Physical Review Letters.



