Badacze Stanford University wykorzystali genetycznie zmodyfikowane myszy, które urodziły się bez kory mózgowej i hipokampu, dzięki czemu w ich czaszkach powstało miejsce do wypełnienia ludzką tkanką nerwową. Każdej z nowo narodzonych myszy wykonano kilka zastrzyków zawierających około 100 tys. ludzkich komórek mózgowych każdy.

Ludzkie komórki zajęły miejsce mysiego mózgu

Po trzech miesiącach przeszczepiona tkanka niemal całkowicie wypełniła przygotowaną przestrzeń, a gryzonie miały około 14 mln brakujących komórek mózgowych pochodzenia zwierzęcego i około 4 mln komórek ludzkich. W efekcie ludzka tkanka stanowiła mniej więcej połowę objętości ich mózgów. Co ważne, ludzkie neurony nie pozostały odizolowane, bo nawiązały połączenia z komórkami myszy, a część z nich połączyła się również z rdzeniem kręgowym.

Model chorób ludzkiego mózgu

To właśnie ta integracja może być najważniejszą częścią eksperymentu, ponieważ naukowcy mogą pobrać komórki od pacjentów cierpiących na określone zaburzenie, przekształcić je w tkankę mózgową, a następnie obserwować jej zachowanie w żywym organizmie. W jednym z testów myszy poddano pięciu godzinom niedotlenienia, co pozwoliło zaobserwować podatność ludzkich komórek nerwowych na brak tlenu, który podczas ciąży lub porodu może prowadzić do uszkodzeń związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Badacze znaleźli również w przeszczepionej tkance neurony von Economo (zwane też wrzecionowatymi), czyli rzadkie komórki obserwowane dotąd m.in. podczas badań pośmiertnych ludzkich mózgów. Są one szczególnie interesujące w kontekście otępienia czołowo-skroniowego, ponieważ należą do neuronów obumierających we wczesnych etapach tej choroby.

Eksperyment budzi też pytania etyczne

Te badania mogą więc być niezwykle przydatne, ale same w sobie budzą też kontrowersje. Tym bardziej, że organoidy mózgowe już wcześniej wywoływały dyskusje dotyczące możliwości pojawienia się świadomości lub odczuwania bólu przez rozwijającą się tkankę, a dochodzi do tego dobrostan zwierząt, którym wszczepiono ludzkie komórki.

Autorzy badania bronią się jednak, twierdząc, że projekt od początku podlegał nadzorowi etycznemu, ale eksperci wskazują, że zwierzęta powinny być uważnie monitorowane pod kątem wpływu przeszczepionej tkanki na ich funkcjonowanie. Nie wszyscy naukowcy uważają też, że takie myszy będą dobrym modelem do badania rozwoju ludzkiego mózgu.

Ich mózgi rozwijają się w sposób sztuczny, a ludzkie neurony pozostają niedojrzałe (odpowiadają mniej więcej tkance znajdującej się w połowie ludzkiej ciąży). Mimo tych ograniczeń nowy model może pozwolić naukowcom obserwować ludzkie komórki nerwowe w środowisku całego organizmu, czego nie da się łatwo odtworzyć w laboratoryjnej szalce.