Nowy sposób na wykrywanie zagrożeń broni masowego rażenia

System ten łączy szerokie możliwości wykrywania oferowane przez spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) z przenośnością znacznie mniejszego czujnika. Naukowcy przewidują powstanie urządzenia terenowego o rozmiarach zbliżonych do laptopa, które mogłoby analizować niezwykle małe próbki potencjalnie niebezpiecznych substancji.

Spektroskopia NMR wykorzystuje pola magnetyczne do manipulowania spinami jąder atomowych. Uzyskane sygnały zawierają informacje o strukturze cząsteczek, co pozwala badaczom rozróżniać różne substancje. Technika ta jest już szeroko stosowana w laboratoriach, jednak konwencjonalne systemy NMR trudno jest wykorzystać w terenie. Zazwyczaj wymagają one potężnych magnesów nadprzewodzących, sprzętu do chłodzenia kriogenicznego oraz stosunkowo dużych objętości próbek.

NMR zamknięty w laptopie

Naukowcy z Laboratorium Fizyki Stosowanej im. Johnsa Hopkinsa stosują inne podejście oparte na centrach azotowo-wakansowych w diamentach. Bazuje na tym, że atom azotu zastępuje atom węgla w diamencie, gdy brakuje sąsiedniego atomu węgla. W ten sposób powstaje układ kwantowy, który reaguje na otaczające go pola magnetyczne.

Po naświetleniu zielonym światłem laserowym centrum azotowo-wakansowe emituje światło czerwone. Mierząc to światło, naukowcy mogą określić jego stan spinowy i na tej podstawie wywnioskować informacje o pobliskich strukturach molekularnych. Metoda ta może potencjalnie sprawdzić się w przypadku próbek zawierających zaledwie kilkadziesiąt lub kilkaset atomów, co pozwala radykalnie zmniejszyć potrzebny materiał w porównaniu z konwencjonalnym NMR.

Początek dalszych badań

Koncepcja ta wydaje się obiecująca, jednak niska czułość pozostaje znaczącą przeszkodą. Spiny jądrowe na powierzchni diamentu muszą pozostawać mierzalne przez wystarczająco długi czas, aby wygenerować użyteczny sygnał. Naukowcy badają również zastosowania wykraczające poza wykrywanie substancji chemicznych i biologicznych.

Magnetyometry kwantowe oparte na defektach NV mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie w monitorowaniu środowiska, mapowaniu pól magnetycznych na potrzeby nawigacji bez dostępu do GPS oraz w komunikacji radiowej o niskiej częstotliwości. Naukowcy rozważają również możliwe zastosowania na pokładach satelitów oraz w systemach kriogenicznych.