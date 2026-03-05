Naukowcy zidentyfikowali brakujące ogniwo w procesie regeneracji - dodatkowy typ komórek wspierających rozwój mieszków włosowych. Dotychczasowe badania opierały się głównie na dwóch typach komórek - komórkach macierzystych nabłonka, które tworzą strukturę włosa oraz komórkach brodawki skórnej odpowiedzialnych za sygnały wzrostu. Problem polegał na tym, że w warunkach laboratoryjnych mieszki włosowe nie potrafiły prawidłowo łączyć się z otaczającą tkanką.

Przepis na włos w probówce

Przełomem okazało się dodanie trzeciego elementu, czyli pomocniczych komórek mezenchymalnych, które pełnią rolę biologicznego rusztowania wokół tzw. wybrzuszenia mieszka włosowego, czyli struktury odpowiedzialnej za regenerację włosa. Wprowadzenie tej komórki na najwcześniejszym etapie formowania mieszka umożliwiło nie tylko wzrost, ale także pełny cykl rozwojowy struktury w warunkach laboratoryjnych.

Rozwiń

Naukowcy podkreślają, że ich celem jest zrozumienie linii rozwojowych komórek mezenchymalnych i ich roli w naturalnym cyklu włosa. Choć osiągnięcie jest znaczące, testy to wciąż odległa przyszłość, ponieważ skuteczne przeniesienie technologii wymaga skalowania produkcji mieszków włosowych oraz opracowania bezpiecznych metod ich transplantacji.

Regeneracyjna medycyna może pójść dalej

Część zespołu badawczego współpracuje z firmą biotechnologiczną OrganTech, która finansowała część projektu i rozwija technologię produkcji mieszków włosowych in vitro. Prezes firmy, Yoshio Shimo, podkreśla, że badanie definiuje podstawową konfigurację komórkową dla regeneracji funkcjonalnych struktur biologicznych. Według niego przyszłość medycyny regeneracyjnej może opierać się na precyzyjnej współpracy komórek nabłonkowych i mezenchymalnych.

Technologia hodowania mieszków włosowych w laboratorium może znaleźć zastosowanie także w testowaniu terapii przeciw wypadaniu włosów bez konieczności prowadzenia eksperymentów na zwierzętach. Naukowcy sugerują, że podobne podejście może pomóc w projektowaniu innych organów hodowanych in vitro, co może otworzyć nowy rozdział w medycynie regeneracyjnej. Choć droga do leczenia łysienia u ludzi wciąż jest długa, pierwszy funkcjonalny model laboratoryjny to zdecydowanie ważny krok naprzód.

