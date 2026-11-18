W skrócie Naukowcy z Instytutu Alfreda Wegenera i Uniwersytetu w Poczdamie użyli GTA 5 do wizualizacji potencjalnego wzrostu poziomu mórz na podstawie scenariuszy IPCC.

Badanie wykazało, że wysokie emisje gazów cieplarnianych mogą doprowadzić do zalania 6,5 proc. powierzchni Los Santos do 2500 roku, w tym kluczowej infrastruktury miasta.

Wykorzystanie środowiska gry ma na celu edukację i silniejsze oddziaływanie na wyobraźnię graczy poprzez prezentację skutków zmian klimatu w znanym im wirtualnym świecie.

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Już jutro, w czwartek 19 listopada będzie miała miejsce premiera najbardziej wyczekiwanego tytułu chyba nie tylko roku, ale i w historii gier - GTA 6. Firmy już kilka miesięcy temu planowały urlopy na ten dzień. Ale szaleństwo ogarnęło nie trlko USA, nawet studenci Politechniki Wrocławskiej zebrali 1500 podpisów pod petycję, aby ten dzień był wolny. Uczelnia odmówiła, ale kto wie, może przez to stracimy ważne odkrycie? Jak pokazują nowe niemieckie badania, może jednak warto byłoby skorzystać, bo zwykła, choć mega popularna gra może być początkiem... całkiem poważnej publikacji naukowej.

W tym przypadku wykorzystano dostępne na rynku GTA 5. Naukowcy Instytutu Alfreda Wegenera i Uniwersytetu w Poczdamie wykorzystali ją, żeby przedstawić konsekwencje potencjalnego wzrostu poziomu morza i uczynić je przystępnymi.

GTA 5 pomogło zasymulować zalanie miasta

Los Santos jest fikcyjne, ale jego układ i krajobraz wzorowano na Los Angeles. Badacze sprawdzili, czy odwzorowanie jest na tyle dokładne, by analizować skutki zmian klimatu. Porównali wyniki z naukowo opisanym zagrożeniem powodziowym dla prawdziwego miasta. Układ zalewanych obszarów okazał się bardzo podobny.

Zespół przygotował dwa warianty przyszłości, oparte na scenariuszach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). W pierwszym emisje gazów cieplarnianych mocno spadają, w drugim pozostają wysokie. Symulacje objęły lata 2100, 2300 i 2500. Uwzględniono też historyczny rekord fali sztormowej w Los Angeles o wielkości 1,59 m.

Los Santos może stracić część wybrzeża

Przy wysokich emisjach łączny ekstremalny poziom wody ma wynieść 2,4 m w 2100 roku, 5,2 m w 2300 roku i 8,2 m w 2500 roku. W najdalszej perspektywie pod wodą znalazłoby się 6,5 proc. powierzchni miasta. Linia brzegowa przesunęłaby się w głąb Los Santos, a port, oczyszczalnie ścieków i gazownie przestałyby działać.

Przy ograniczeniu emisji ekstremalny poziom wody wzrósłby od 2,1 m w 2100 roku do 2,6 m w 2500 roku. Zalaniu uległoby mniej niż 2,3 proc. powierzchni. W tym przypadku kluczowa infrastruktura, w tym lotnisko i port, pozostałaby bezpieczna.

Autorzy zastrzegają, że model ma ograniczenia. Woda wypełnia teren do określonej wysokości, trochę jak w wannie. Pokazuje obszary położone poniżej danego poziomu, ale nie odtwarza dokładnie, którędy woda popłynie. Może więc zawyżać zasięg zalania. GTA nie zastąpi dokładnego modelu wysokości terenu.

Mamy zaawansowane modele. Po co wykorzystywać grę?

W dużej mierze chodzi o to, że gra może pomóc w edukacji. GTA 5 sprzedano w ponad 225 mln egzemplarzy, wielu graczy zna Los Santos na pamięć, więc zmiany wirtualnego miasta mogą działać na wyobraźnię mocniej niż suche liczby czy mapa.

- Jeśli ten znajomy, osobiście zwiedzony wirtualny krajobraz się zmienia, gracze mogą zetknąć się ze skutkami zmian klimatu na poziomie emocjonalnym. To może zniwelować dystans w sposób, który tradycyjnym wizualizacjom, takim jak modele czy mapy, trudno osiągnąć - mówi Paul Nörenberg, główny autor badania.

Naukowcy pokazują, że światy gier można łączyć z danymi, by przystępniej opowiadać o ryzyku związanym ze zmianami klimatu.

Źródło: Alfred Wegener Institut

Publikacja: Paul Nörenberg et al., Sea level rise in Los Santos and Los Angeles: a comparative flood analysis using Grand Theft Auto V, Geoscience Communication (2026). DOI: 10.5194/gc-9-537-2026



