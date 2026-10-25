Jednym z największych ograniczeń transplantacji jest krótki czas, przez jaki narządy pobrane od dawców można przechowywać przed operacją. Dla nerek jest to zwykle 36 godzin, a serca i płuca wymagają jeszcze szybszego przeszczepienia. Oznacza to, że lekarze mają niewiele czasu na znalezienie odpowiedniego biorcy, transport narządu i przygotowanie zabiegu.

W efekcie część narządów nie trafia do potrzebujących pacjentów, więc zespół naukowców z Uniwersytetu Minnesoty pracuje nad rozwiązaniem, które mogłoby w przyszłości radykalnie wydłużyć to okno czasowe. W eksperymencie udało się przechować świńskie nerki w temperaturze -150 stopni Celsjusza przez okres sięgający roku, a następnie przywrócić im funkcje biologiczne. Wyniki opublikowano w formie preprintu, a więc przed zakończeniem niezależnej recenzji naukowej.

Zamrożenie bez niszczących kryształków lodu

Zamrażanie dużych narządów jest znacznie trudniejsze niż przechowywanie pojedynczych komórek lub niewielkich fragmentów tkanek. Podczas schładzania mogą powstawać kryształki lodu, a nierównomierne zmiany temperatury powodują naprężenia prowadzące do pęknięć i uszkodzeń. Problemem są również substancje krioprotekcyjne, które chronią komórki przed zamrożeniem, ale w odpowiednich stężeniach mogą być toksyczne.

Dlatego naukowcy opracowali nowy skład roztworu ochronnego oraz strategię jego rozprowadzania w narządzie. Do mieszaniny substancji ochronnych dołączono m.in. dobrze przewodzące ciepło i prąd nanocząsteczki tlenku żelaza, co pozwoliło na bardziej równomierne ogrzewanie tkanki podczas rozmrażania. Dzięki temu można ograniczyć uszkodzenia powstające w trakcie przywracania narządu do temperatury pokojowej.

Nerki odzyskały funkcje po rozmrożeniu

Po ogrzaniu narządy poddano perfuzji w temperaturze zbliżonej do fizjologicznej, czyli przepuszczano przez nie płyn imitujący krążącą krew. Badacze zaobserwowali oznaki funkcjonowania układu naczyniowego, aktywności metabolicznej oraz wydalania. Analizy tkanek wykazały przy tym ograniczony zakres uszkodzeń.

Jeszcze ważniejsze okazały się wyniki po przeszczepieniu. Nerki ponownie podjęły pracę i zaczęły produkować mocz bezpośrednio po przywróceniu przepływu krwi w organizmie biorcy. To istotny sygnał, że narządy zachowały część kluczowych funkcji mimo długotrwałego przechowywania w ekstremalnie niskiej temperaturze.

Według autorów wyniki w kilku badanych parametrach zbliżały się do rezultatów uzyskiwanych w przypadku standardowego przechowywania nerek w niskiej temperaturze. Były również podobne do wyników dla narządów poddanych działaniu samej substancji krioprotekcyjnej. Sugeruje to, że dodatkowe uszkodzenia wynikające z witryfikacji, przechowywania kriogenicznego i ogrzewania były niewielkie.

Banki narządów zamiast wyścigu z czasem?

Jeśli technologia zostanie odpowiednio rozwinięta, mogłaby w przyszłości umożliwić tworzenie banków narządów przechowywanych przez miesiące, a nawet lata. Zamiast organizować transplantację w bardzo krótkim oknie czasowym, lekarze mogliby zyskać znacznie więcej czasu na dopasowanie dawcy i biorcy, zaplanowanie transportu oraz przygotowanie operacji.

Taki system mógłby również ograniczyć liczbę narządów, które nie zostają wykorzystane z powodu trudności logistycznych lub upływu dopuszczalnego czasu przechowywania. W przypadku pacjentów oczekujących na przeszczep dłuższa dostępność narządów mogłaby mieć ogromne znaczenie.