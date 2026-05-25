Naukowcy zmieniają zdanie w kwestii księżyca Jowisza. "Nie jesteśmy pewni"

Jowisz ma wiele księżyców i Europa z pewnością jest jednym z najciekawszych z nich. Obiekt skuty grubą warstwą lodu ma skrywać pod powierzchnią płynny ocean, gdzie nawet może istnieć życie. Tymczasem kilkunastoletnie obserwacje obiektu sprawiły, że naukowcy nie są obecnie pewni jednej z kluczowych cech satelity planety. Co to takiego?

Księżyc Europa może nie wyrzucać pióropuszy wody

Kilkanaście lat temu astronomom udało się dostrzec struktury, które wydobywały się spod zlodowaciałej powierzchni Europy. Sugerowano, że są to pióropusze wody mogące przedostawać się przez szczeliny powstałe w lodzie.

Naukowcy przeanalizowali dane z Europy, które udało się zebrać w ciągu 14 lat z wykorzystaniem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Ci sami uczeni, którzy przed laty zaproponowali możliwość wystrzeliwania pióropuszy wody spod powierzchni, teraz to kwestionują.

Dowody na istnienie pióropuszy pary wodnej na Europie nie są tak silne, jak początkowo sądziliśmy

Co nie zmienia faktu, że istnienia tego zjawiska nie wyklucza się zupełnie. Zwłaszcza że na innym księżycu, którym jest Enceladus znajdujący się w pobliżu Saturna, takie pióropusze wody są pewniejsze. Wobec Europy uczeni postulują za mało danych oraz ewentualnie zaszumienie w obrazach uchwyconych przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a.

Księżyc Jowisza zbadają sondy JUICE i Europa Clipper

Próba rozwikłania tej zagadki z dużej odległości może być niemożliwa, ale w kierunku księżyca Jowisza zmierzają już dwie sondy kosmiczne. Pierwszą jest Europa Clipper należąca do NASA. Drugą JUICE Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Oba statki mają dolecieć do celu za kilka lat.

Europa Clipper i JUICE to sondy kosmiczne, które mają dokładniej zbadać warunki panujące na tym księżycu Jowisza. Również te sprzyjające istnieniu ewentualnego życia. Być może w trakcie ich misji dowiemy się więcej na temat pióropuszy wody, które mają wydobywać się spod powierzchni tego odległego świata. Do tego czasu zagadka pewnie nie zostanie rozwiązana.





