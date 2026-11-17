W skrócie Wariant genetyczny odziedziczony po neandertalczykach, zlokalizowany na chromosomie 14, powoduje zmniejszenie objętości płata potylicznego u współczesnych ludzi.

Osoby posiadające dwie kopie tego wariantu DNA wykazują o blisko 10 procent mniejsze ryzyko zachorowania na schizofrenię w porównaniu do reszty populacji.

Badania wykazały, że zmiana w budowie mózgu wynikająca z obecności neandertalskiego wariantu nie wpływa na ogólną inteligencję ani na wyniki w nauce.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Wariant genetyczny po neandertalczykach zmienił nasz mózg

Naukowcy z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka w Lipsku odkryli, że wariant DNA odziedziczony po neandertalczykach zmniejsza objętość obszaru mózgu odpowiedzialnego za przetwarzanie bodźców wzrokowych, a jednocześnie obniża ryzyko rozwoju schizofrenii. Zjawisko to zostało opisane na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences USA", otwiera się w nowym oknie ("PNAS") w artykule, który ukazał się 16 listopada 2026 r.

Fragmenty genomu naszych wymarłych krewniaków odnajdywano u współczesnych ludzi już wcześniej, bowiem oba gatunki człowieka krzyżowały się przez tysiąclecia, zanim neandertalczycy wyginęli około 40 tys. lat temu. Odkryty wariant wyróżnia się jednak wyjątkowo silnym wpływem na budowę mózgu. "To bardzo ważny wariant" - powiedział biolog obliczeniowy Davide Marnetto z Uniwersytetu w Turynie we Włoszech. Dodał również, że jego działanie należy do "najpiękniejszych i najsilniejszych", jakie kiedykolwiek obserwował.

Badanie przeprowadzili genetycy ewolucyjni Hugo Zeberg i Svante Pääbo. Naukowcy porównali kopalne DNA z bazami współczesnych genomów, m.in. z projektu 1000 Genomes Project i UK Biobank. Zaobserwowali, że analizowany fragment występuje we wszystkich pięciu zsekwencjonowanych dotychczas genomach neandertalczyków, a brak go natomiast u denisowian. U współczesnych ludzi rozumnych spotyka się go wyłącznie u osób pochodzenia pozaafrykańskiego.

Zaskakujący wpływ zmiany w DNA na płat potyliczny

Analizowana zmiana genetyczna znajduje się na chromosomie 14, w pobliżu genu DAAM1 biorącego udział w rozwoju mózgu. Polega ona na utracie czterech nukleotydów. Jest mało prawdopodobne, aby oba wspomniane gatunki człowieka odziedziczyły go po starszym, wspólnym przodku, ponieważ mieści się on w odcinku DNA o długości 59,7 kilobazy (1 kilobaza oznacza 1000 par zasad azotowych). Tak rozległy blok genetyczny nie przetrwałby w nienaruszonej formie przez setki tysięcy lat.

Obecność tego wariantu wiąże się ze zmianą ekspresji genu DAAM1 i zmniejszeniem objętości płata potylicznego o około 0,85 cm3 na każdą kopię genu. Najsilniejszy spadek dotyczy struktury zwanej klinkiem (łac. cuneus), co stanowi najsilniejszy znany dotąd wpływ pojedynczego wariantu na ten obszar.

Odkrycie to wydaje się sprzeczne z wiedzą paleontologiczną. Czaszki neandertalczyków były bardziej wydłużone niż kuliste czaszki współczesnych ludzi, a odlewy wnętrza ich czaszek wskazują, że mieli oni relatywnie większe płaty potyliczne i korę wzrokową. Zjawisko to wyjaśnia jednak złożona natura dziedziczenia. Wielkość struktur mózgowych zależy od setek lub tysięcy genów, dlatego neandertalczycy mogli posiadać zarówno warianty powiększające płat potyliczny, jak i te zmniejszające jego rozmiar, a współczesny człowiek przejął akurat jeden z tych ostatnich.

Rozwiń

Do zbieżnych wniosków doszedł zespół Davide Marnetto w kwietniowym preprincie opublikowanym w serwisie "bioRxiv", otwiera się w nowym oknie. Po przeanalizowaniu 370 cech mózgu z rezonansu magnetycznego u blisko 40 tys. uczestników projektu UK Biobank naukowcy potwierdzili silny wpływ regionu przy genie DAAM1, wykazując jego przeciwstawne działanie na klinek i przedklinek (łac. precuneus).

Niższe ryzyko schizofrenii bez zmian w zdolnościach poznawczych

Okazuje się, że prócz modyfikacji anatomii mózgu wariant neandertalski obniża podatność na zaburzenia psychiczne. U osób posiadających dwie kopie tego wariantu (homozygot) ryzyko zachorowania na schizofrenię jest mniejsze o blisko 10 proc. Co istotne, takiego efektu ochronnego nie obserwuje się w przypadku neandertalskiego pochodzenia rozpatrywanego jako całość. Dotyczy on konkretnie tego odcinka DNA.

Autorzy badania zaznaczają, że działanie tej samej sekwencji u wymarłych homininów mogło wyglądać zupełnie inaczej niż u nas. "Każdy wariant genetyczny działa w określonym kontekście, a kontekst w obecnych czasach różni się od tego z przeszłości" - wyjaśnia genetyczka statystyczna Danielle Posthuma z Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie. Z tego powodu na podstawie współczesnych danych nie można wnioskować o skłonności samych neandertalczyków do schizofrenii.

Zmiany w budowie płata potylicznego nie przekładają się na ogólną inteligencję. Wpływ wariantu na osiągnięcia edukacyjne jest znikomy i wynosi co najwyżej przewagę rzędu około dwóch tygodni nauki na jedną kopię genu przy średnim czasie kształcenia równym około 15 lat. Autorzy pracy zastrzegają, że nie należy utożsamiać rozmiaru konkretnego regionu mózgu ze zdolnościami poznawczymi.

Naukowcy odnotowali również słabe powiązania zmian z cechami społecznymi, takimi jak większe zaangażowanie w zorganizowane i ustrukturyzowane aktywności. Uznają je jednak za wtórny skutek mniejszej podatności na schizofrenię, w której wycofanie społeczne jest jednym z objawów. Badacze spekulują też, czy ochrona przed chorobą nie wiąże się z mniejszą skłonnością do wykonywania zawodów kreatywnych, jako że genetyczna podatność na schizofrenię częściowo koreluje z kreatywnością.

Zobacz również: Historia Odkryli najwcześniejsze dowody krzyżowania się Homo sapiens i neandertalczyków Daniel Górecki

Źródła:

H. Zeberg, S. Pääbo. A Neandertal-derived genetic variant reduces occipital brain volume in present-day humans. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 123 (48) e2624837123 (2026). DOI: 10.1073/pnas.2624837123 Zeloni R., Amaolo A., Jacobs A. M. et al. Effects of introgressed Neanderthal alleles on present-day brain morphology. bioRxiv (2026). DOI: 10.64898/2026.04.14.718380 Marshall M. Genetic variant that reshaped the human brain was inherited from Neanderthals. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03762-0