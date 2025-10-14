Neurotoksyny w oceanach. Naukowcy ostrzegają, że metylortęć może zatruwać też ludzi

Karol Kubak

Karol Kubak

W morskich głębinach, tam gdzie brakuje tlenu, może rodzić się nowy rodzaj zagrożenia. Naukowcy odkryli, że ocieplenie klimatu sprzyja rozwojowi mikroorganizmów wytwarzających metylortęć, silną neurotoksynę, która może zatruwać ludzi.

Ocean ciemnieje. To może zmienić życie w morzach na zawsze (zdjęcie ilustracyjne)
Ocean ciemnieje. To może zmienić życie w morzach na zawsze (zdjęcie ilustracyjne)Ivan Kurmyshov123RF/PICSEL

Kiedy mówimy o skutkach zmian klimatu, zwykle myślimy o topniejących lodowcach, falach upałów czy ekstremalnych burzach. Tymczasem w głębinach oceanów może zachodzić inny, mniej widoczny, ale równie groźny proces - rozprzestrzenianie się neurotoksyn. Nowe badania opublikowane w czasopiśmie Nature Water sugerują, że ocieplenie klimatu i utrata tlenu w morzach mogą sprzyjać powstawaniu metylortęci, jednej z najbardziej niebezpiecznych substancji dla organizmów żywych.

Jak powstaje metylortęć? Odpowiednie warunki również w Bałtyku

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Umeå, kierowany przez dr. Erika Capo, przeanalizował DNA mikroorganizmów w osadach z dna Morza Czarnego obejmujących ostatnie 13 500 lat. Badacze znaleźli tam geny odpowiedzialne za produkcję metylortęci - toksycznego związku, który powstaje, gdy niektóre mikroby przekształcają nieorganiczną rtęć w warunkach niedoboru tlenu. Najwięcej takich mikroorganizmów pojawiało się około 9-5,5 tysiąca lat temu, w okresie ciepłym i wilgotnym, kiedy poziom tlenu w wodzie znacząco spadł.

Nasze odkrycia pokazują, że samo ocieplenie klimatu i utrata tlenu, bez udziału przemysłowego zanieczyszczenia rtęcią, mogą tworzyć miejsca intensywnej produkcji metylortęci.
mówi Eric Capo, adiunkt w Katedrze Ekologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu w Umeå oraz główny autor badania.

To nie tylko ciekawostka z przeszłości. Dziś podobne warunki pojawiają się w wielu częściach oceanów i mórz przybrzeżnych, także w Bałtyku. Coraz cieplejsze i bardziej zastane wody mieszają się gorzej, a zakwity glonów zużywają tlen w głębszych warstwach. To właśnie tam rozwijają się mikroby zdolne do produkcji neurotoksyn.

Metylortęć groźna również dla człowieka

Metylortęć łatwo gromadzi się w rybach i owocach morza, a przez to trafia na nasze talerze. Nawet w niewielkich ilościach stanowi poważne zagrożenie dla układu nerwowego człowieka, zwłaszcza u dzieci i kobiet w ciąży. - To budzi poważne obawy na przyszłość, ponieważ rozszerzające się strefy niedoboru tlenu mogą zwiększyć narażenie ludzi na tę neurotoksynę poprzez spożycie owoców morza - ostrzega Meifang Zhong, doktorantka i pierwsza autorka badania.

Naukowcy porównali próbki osadów sprzed tysięcy lat z dzisiejszymi danymi z Morza Czarnego. Choć współczesne mikroorganizmy metylujące rtęć podlegają wpływom zanieczyszczeń przemysłowych i eutrofizacji, ich pradawni "krewniacy" rozwijali się głównie z powodu zmian klimatycznych i spadku ilości tlenu. To pokazuje, że obecne procesy mogą przypominać naturalne mechanizmy z przeszłości, tyle że tym razem przyspieszone przez działalność człowieka.

Źródło: Umea University
Publikacja: Meifang Zhong et al, Climate-driven deoxygenation promoted potential mercury methylators in the past Black Sea water column, Nature Water (2025). DOI: 10.1038/s44221-025-00526-4

