Naukowcy z Uniwersytetu Oregon przeanalizowali 18 badań dotyczących gier liczbowych i umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym oraz w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Wyniki okazały się obiecujące, tj. istnieje 76-procentowe prawdopodobieństwo, że gry liczbowe poprawiają umiejętności matematyczne, jeśli polegały na przesuwaniu pionków po liniowej ponumerowanej ścieżce.

Liczenie przez zabawę, czyli korzyści dla najmłodszych

Gena Nelson, jedna z autorek raportu, tłumaczy: "Wybraliśmy ten temat, ponieważ wczesne umiejętności matematyczne są silnym predyktorem późniejszych sukcesów szkolnych, a gry liczbowe są łatwe w użyciu i przystępne cenowo. Ta analiza pokazuje, że krótkie sesje gier planszowych mogą znacząco wspierać naukę liczenia, rozpoznawanie liczb i rozumienie ilości".

Rozwiń

Gry planszowe jako trening dla mózgu dorosłych

Ekspertka od funkcji poznawczych Natalie Mackenzie podkreśla, że planszówki mogą wspierać także dorosłych - pomagają utrzymać koncentrację, ćwiczyć pamięć i rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów: "Strukturalne zasady i zabawowe cele są nagradzające i sprzyjają więziom społecznym".

Gry aktywują wiele obszarów mózgu jednocześnie: kora przedczołowa odpowiada za planowanie, podejmowanie decyzji i kontrolę impulsów, podczas gdy hipokamp angażuje się w pamięć i naukę poprzez powtarzanie sekwencji ruchów i schematów. Wielozmysłowe doświadczenia (wzrok, ruch i przestrzenne myślenie) wzmacniają połączenia nerwowe, a im częściej dana czynność jest powtarzana, tym mocniejsza staje się aktywność mózgu.

Nasza analiza wykazała, że wczesne aktywności matematyczne muszą być dostosowane do gotowości dziecka do nauki różnych liczb. Reakcje rodziców na stosowanie takich adaptowalnych gier w domu były bardzo pozytywne

Psy-roboty dla osób z demencją. Reagują na dotyk i polecenia głosowe 2026 Associated Press